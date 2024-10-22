Будет введена новая цифровая европейская модель: Шмыгаль рассказал подробности реформы МСЭК

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил о важных изменениях в системе медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК). Согласно решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) , до конца года комиссия будет ликвидирована, а на ее месте внедрят новую, цифровую и прозрачную европейскую модель.

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Об этом он рассказал в эфире всеукраинского телемарафона. Шмыгаль подчеркнул, что целью реформы является обеспечение прозрачности и эффективности в определении инвалидности.

"Действительно, ситуация, которую мы сейчас видим с медико-социальными экспертными комиссиями, позорна. Она возмущает нас всех. Сегодня президент Украины собрал, созвал Совет национальной безопасности и обороны. Заседание, на котором был принят ряд решений. Радикальных, но в то же время очень системных", – сказал он.

Шмыгаль отметил, что во исполнение указа президента до конца этого года МСЭК будут ликвидированы. Для этого Министерству здравоохранения поручено до 1 ноября внести все необходимые нормативные документы и законопроекты на рассмотрение Кабинета Министров для завершения реформирования МСЭК.

"Сегодня я поручил министру здравоохранения не позднее 1 ноября внести все необходимые нормативные документы, а также законопроекты на рассмотрение Кабинета министров для того, чтобы завершить эту реформу ликвидации МСЭК и ввести новую европейскую модель. Предельный срок 1 ноября", – сказал он.

Также, по словам премьера, глава Минздрава сегодня подписал ряд приказов об увольнении.

"В частности, уволено руководство Центральной медико-социальной экспертной комиссии, уволены также руководители профильного департамента Министерства здравоохранения, отвечающего за координацию деятельности МСЭК. Эти решения министром реализованы уже сегодня", – сказал он.

Кроме того, Шмыгаль анонсировал проведение проверки необоснованных решений, выданных МСЭК, особенно в отношении чиновников. Он отметил, что проверки должны быть завершены не позднее чем через три месяца.

"То есть достаточно оперативно должны быть реализованы все эти меры для того, чтобы устранить этот позор, который мы видели, который происходит в МСЭКах", – резюмировал он.

Следует отметить, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, вводящий в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий. МСЭК будет ликвидирован до 31 декабря 2024 года.

После заседания СНБО по ситуации с МСЭК и злоупотреблениями должностных лиц разных государственных органов с получением инвалидности президент Владимир Зеленский заявил, что должна быть политическая ответственность генерального прокурора Андрея Костина. После этого последний подал в отставку.

Ранее стало известно, что почти у всех прокуроров Хмельницкой области есть инвалидность второй группы, которую им "поставила" скандальная глава областной МСЭК Татьяна Крупа. Прокуроры с такой инвалидностью продолжают получать от государства пенсии – иногда сотни тысяч гривен в год.

После этого журналисты исследовали декларации о доходах руководства региональных прокуратур и составили рейтинг областных прокуроров, получающих самые большие пенсии. Кое-где на одного такого "пенсионера" из бюджета тратится более миллиона гривен в год. Большинство прокуроров пенсионные выплаты начали получать в 38-42 года, а "рекордсмен" впервые задекларировал пенсию в возрасте 36 лет.

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