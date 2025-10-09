В Раде проголосовали за создание Киберсил ВСУ: какие задачи будут ключевыми

В Украине создадут отдельный род Вооруженных сил – Киберсилы, которые будут отвечать за защиту государства в киберпространстве. Законопроект об их создании приняла в первом чтении Верховная Рада Украины 9 октября.

Об этом стало известно из трансляции заседания Верховной Рады Украины. Во время голосования документ поддержали 255 народных депутатов.

Проект закона обнародовали на официальном сайте Верховной Рады Украины.

Ответственность за формирование нового рода войск возложена на Главное управление радиоэлектронной и киберборьбы ВСУ. Новый род войск будет действовать согласно стандартам НАТО и обеспечивать защиту государственных систем и критической инфраструктуры в киберпространстве.

Задачи Киберсил

Киберсилы ВСУ будут отвечать за кибероборону Украины, защиту ее суверенитета и территориальной целостности. Они будут действовать под руководством Главнокомандующего ВСУ и под общим руководством президента Украины.

Первоочередная задача – подготовка и проведение мероприятий по киберобороне, безопасность систем электронных коммуникаций и систем управления технологическими процессами в сфере обороны. Также новый род войск будет сотрудничать с НАТО и другими государствами.

