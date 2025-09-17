Верховная Рада приняла законопроект о военном омбудсмене: что он предусматривает

В среду, 17 сентября, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №13266. Он предусматривает создание должности военного омбудсмена при президенте для контроля прав военных и правоохранителей в боевых действиях.

Законопроект инициировал президент Украины Владимир Зеленский, его текст обнародован на сайте Верховной рады. За этот документ на заседании парламента проголосовали 283 народных депутата.

Закон вступит в силу после подписания главой государства. С того момента военный омбудсмен будет иметь полномочия защищать права военнослужащих. В частности, сможет принимать и обрабатывать жалобы, проводить проверки в воинских частях и органах военного управления, взаимодействовать с другими органами сектора безопасности и обороны.

Кто такой Военный омбудсмен

Военного омбудсмена будет назначать президент Украины сроком на пять лет.

Омбудсмен будет принимать жалобы военнослужащих, обращения депутатов, проводить проверки в воинских частях и управленческих учреждениях, готовить рекомендации и ежегодно отчитываться президенту.

Как сообщила пресс-служба Верховной Рады, закон предусматривает, что военный омбудсмен "будет осуществлять контроль за сектором безопасности и обороны в части соблюдения прав военнослужащих, резервистов и военнообязанных во время прохождения сборов, членов добровольческих формирований территориальных общин в связи с их участием в территориальной обороне или боевых действиях, лиц, привлеченных к движению сопротивления на временно оккупированных территориях (на добровольной и конфиденциальной основе), личного состава правоохранительных органов, привлеченных к непосредственному участию в боевых действиях.

Одной из ключевых функций военного омбудсмена станет выявление нарушений, причин и условий, которые к ним приводят, а также разработка предложений для их минимизации и устранения.

Что предшествовало

4 сентября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №13260, который имеет целью усилить ответственность военных за СЗЧ.

На следующий день, 5 сентября, в Киеве на площади Независимости состоялся протест против этого законопроекта. Протестующие требовали принятия законопроекта о военном омбудсмене и не принимать законопроект №13260.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 декабря 2024 года президент Владимир Зеленский назначил уполномоченного по вопросам защиты прав военнослужащих и членов семей наших воинов. Военным омбудсменом стала Ольга Решетилова.

