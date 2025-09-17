УкраїнськаУКР
русскийРУС

Верховная Рада приняла законопроект о военном омбудсмене: что он предусматривает

Надежда Данищук
Новости политики
2 минуты
435
Верховная Рада приняла законопроект о военном омбудсмене: что он предусматривает

В среду, 17 сентября, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №13266. Он предусматривает создание должности военного омбудсмена при президенте для контроля прав военных и правоохранителей в боевых действиях.

Видео дня

Законопроект инициировал президент Украины Владимир Зеленский, его текст обнародован на сайте Верховной рады. За этот документ на заседании парламента проголосовали 283 народных депутата.

Верховная Рада приняла законопроект о военном омбудсмене: что он предусматривает

Закон вступит в силу после подписания главой государства. С того момента военный омбудсмен будет иметь полномочия защищать права военнослужащих. В частности, сможет принимать и обрабатывать жалобы, проводить проверки в воинских частях и органах военного управления, взаимодействовать с другими органами сектора безопасности и обороны.

Кто такой Военный омбудсмен

Военного омбудсмена будет назначать президент Украины сроком на пять лет.

Омбудсмен будет принимать жалобы военнослужащих, обращения депутатов, проводить проверки в воинских частях и управленческих учреждениях, готовить рекомендации и ежегодно отчитываться президенту.

Как сообщила пресс-служба Верховной Рады, закон предусматривает, что военный омбудсмен "будет осуществлять контроль за сектором безопасности и обороны в части соблюдения прав военнослужащих, резервистов и военнообязанных во время прохождения сборов, членов добровольческих формирований территориальных общин в связи с их участием в территориальной обороне или боевых действиях, лиц, привлеченных к движению сопротивления на временно оккупированных территориях (на добровольной и конфиденциальной основе), личного состава правоохранительных органов, привлеченных к непосредственному участию в боевых действиях.

Одной из ключевых функций военного омбудсмена станет выявление нарушений, причин и условий, которые к ним приводят, а также разработка предложений для их минимизации и устранения.

Что предшествовало

4 сентября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №13260, который имеет целью усилить ответственность военных за СЗЧ.

На следующий день, 5 сентября, в Киеве на площади Независимости состоялся протест против этого законопроекта. Протестующие требовали принятия законопроекта о военном омбудсмене и не принимать законопроект №13260.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 декабря 2024 года президент Владимир Зеленский назначил уполномоченного по вопросам защиты прав военнослужащих и членов семей наших воинов. Военным омбудсменом стала Ольга Решетилова.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!