Маю на увазі оприлюднені вчора результати дослідження, проведеного в 24 країнах відомим дослідницьким центром Pew Research Center з Вашингтону. Дослідження мало на меті з'ясувати міру довіри громадян різних країн до російського президента на тлі розв'язаної війни проти України.

Видео дня

А вийшло - міру недовіри. Тому що, як виявилося, у більшості країн, де проводилося опитування (крім Індонезії, Індії, Кенії та Нігерії) більшість населення вважає, що Путін "неправильно поводиться у світових справах".

У Польщі таких аж 98%, у Швеції - 96%, Японії - 93%, Іспанії - 92%, Нідерландах і США - по 91%, Великій Британії - 90%. І навіть у традиційно більш прихильних до Росії Греції та Угорщині - 66% та 73% відповідно.

Цікаво, що оприлюднені на день раніше дані опитування, проведеного в Росії "Левада-центром, свідчать, що майже 70% росіян готові підтримати Путіна на наступних виборах, мотивуючи це тим, що він "хороший лідер", "веде правильну політику", "за народ" тощо.

Ну, з росіянами все ясно. Як і цілком очевидною є прірва між ними та громадянами країн демократичного світу. І прірву цю не подолати, з плином часу вона тільки збільшуватиметься.

А от лідерам демократичного світу варто дослухатися до своїх громадян. Адже ті Росії не довіряють. А отже не чекають від неї нічого доброго, бачать у ній уособлену в Путіні загрозу. Лідери повинні дбати про безпеку своїх народів і усувати загрози, це їхній обов'язок.