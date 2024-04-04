В Польше отвергли идею прямого участия в войне против РФ, но призвали все страны НАТО увеличить расходы на оборону

Польша не планирует принимать непосредственное участие в войне в Украине. В то же время, там предложили НАТО увеличить расходы на оборону с 2% до 3% ВВП.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что выразил позицию страны президентам Франции Эммануэлю Макрону и США Джо Байдену по поводу отсутствия намерений вводить войска, пишет PAP. Польский лидер Анджей Дуда по случаю годовщины основания Альянса направил письмо лидерам государств-членов, в котором призвал увеличить расходы на оборону, сообщает RP.

"Я убежден, что это основа для последовательного развития безопасности на всем евроатлантическом пространстве. Это естественный и базовый шаг, который мы должны сегодня сделать вместе, чтобы противостоять имперской политике Кремля", – отметил Дуда.

Он подчеркнул, что Польша – одна из немногих стран мира, знающих, что безопасность имеет свою цену, поэтому выделяет более 4% ВВП на содержание и модернизацию армии.

"В 2014 году страны Альянса обязались увеличить военные расходы до 2% ВВП. Этого было достаточно 10 лет назад, а сейчас уже недостаточно", – добавил он.

Президент Польши заявил, что на действия Путина требуется однозначный ответ, ведь цель у всех одна – глобальная безопасность.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 28 марта Украина и Польша наконец-то провели переговоры на уровне правительств двух государств. Среди тем – блокировка границы, торговля в агросекторе и поддержка в военной сфере. Прорыва в отношениях и разрешении существующих противоречий пока не произошло, но первый шаг в этом направлении удалось сделать.

– На сайте польского правительства сообщили, что Польша достигла с местными фермерами договоренности о продлении эмбарго на импорт агропродукции. Также было принято решение не прекращать транзит украинского зерна через страну.

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