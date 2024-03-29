Соседское примирение: Польша и Украина начали честный диалог, но отложили решение "исторических разногласий"

Отношения Украины и Польши в начале полномасштабного вторжения и по прошествии двух лет войны несколько трансформировались. Нет, поляки и дальше желают нам победы, ведь понимают для себя последствия украинского поражения. В то же время эйфория разносторонней помощи в начале войны со временем перешла в более прагматичное русло. Это вылилось в ограничение транзита для украинской сельхозпродукции, что переросло практически в антиукраинские действия польских фермеров и перевозчиков на границе.

28 марта Украина и Польша наконец-то провели переговоры на уровне правительств двух государств. Среди тем – блокировка границы, торговля в агросекторе и поддержка в военной сфере.

Прорыва в отношениях и разрешении существующих противоречий пока не произошло, но первый шаг в этом направлении удалось сделать. Главное – начался диалог, будем надеяться, честный и открытый. И в Украине, и в Польше понимают, что вопрос границы необходимо решать как можно скорее. При этом польские фермеры продлили блокаду до 30 апреля. Ранее ее намеревались закончить еще 10 марта.

На встрече также планировали рассмотреть исторические проблемы, но, кажется, эти болезненные темы пока решено отложить. Пока и так есть из-за чего ссориться.

О том, удалось ли Украине и Польше начать честный диалог, – в материале OBOZ.UA.

Граница пока закрыта

В начале протестов польские фермеры потребовали только закрыть границу для украинских продуктов. Никто не заметил, что низкие мировые, особенно европейские, цены на пшеницу, кукурузу или масло являются результатом неограниченной продажи российской и беларуской сельхозпродукции. Они без проблем попадали как в Польшу, так и в другие страны ЕС. Вскоре ЕС введет 50%-е пошлины на продовольствие из обеих стран, что сделает импорт из них невыгодным. Польша и Украина в этом вопросе единодушны.

Но это все равно пока не позволяет договориться об импорте украинских продуктов в Польшу. Польские фермеры не заинтересованы в лицензиях, которые ограничивают импорт украинского продовольствия, и все так же требуют не открывать границу. Они глухи к аргументам, что это был бы выстрел и в польскую "ногу", потому что поляки продают Украине гораздо больше, чем покупают у нее, а мы можем пойти на зеркальные меры.

Так или иначе, но по самому болезненному вопросу есть договоренность, что Польша будет выдавать Украине лицензии на ввоз на свою территорию четырех видов агрокультур. Речь идет о кукурузе, рапсе, подсолнечнике и пшенице.

"Без лицензии экспорт этих категорий не происходит. Мы сейчас такие документы не выдаем. Будем выдавать их только по совместному согласованию с польским правительством", – говорится в сообщении премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

При этом премьер подчеркнул: Украина согласилась на ограничение для достижения компромисса, ожидая и от Польши "конкретных ответов на предложенные шаги".

Украина и Польша также ожидают запрета Еврокомиссией транзита и экспорта товаров из России и Беларуси, что может повлиять на общеевропейские цены и снизить определенным образом напряжение среди фермеров ЕС. Российский и беларуский аграрный экспорт в ЕС должен остановиться – это позиция Украины и Польши. К слову, польское правительство и Сейм приняли соответствующий призыв к Еврокомиссии, которая уже отозвалась и предложила увеличение пошлин на 50% на агропродукцию из РФ и Беларуси, в том числе на импорт зерна. Новые ставки фактически должны остановить торговлю.

Вместе будем производить боеприпасы

В чем обе стороны единодушны, так это в том, что нужно создавать совместные польско-украинские предприятия по производству боеприпасов, которые сейчас являются наиболее дефицитным товаром в Украине. Польское общество еще не до конца понимает, как близко к ним эта война. Однако не зря польский премьер Дональд Туск говорит, что "мы живем в довоенное время, возможен еще худший сценарий, поэтому нужно активно готовиться и помогать Украине".

Польская сторона также хочет, чтобы их компании могли участвовать в будущем восстановлении Украины, это еще один вопрос, по которому мы можем достичь согласия. На Западе есть много компаний, желающих заработать, поднимая наши города и села из руин. Конечно, поляки хотят быть среди них, что может быть хорошим козырем украинской стороны в дальнейших переговорах.

"Исторические раны" решено временно не бередить

Перед началом встречи замглавы МИД Польши Анджей Шейна сообщил, что на встрече может подниматься и историческая проблематика. "Нам также следует урегулировать некоторые исторические вопросы между Польшей и Украиной. Они не являются важнейшими сегодня, но они также позволяют очистить атмосферу во многих делах", – подчеркнул заместитель главы польской дипломатии.

Последние упоминания об исторических разногласиях зазвучали с польской стороны сразу после выдающегося для Украины саммита в Брюсселе, на котором было принято решение о начале переговоров по вступлению в ЕС.

Пока Украина не решит вопрос эксгумации останков жертв Волынской трагедии, до тех пор Киеву "нет смысла мечтать о вступлении в ЕС", – заявили в Польше почти на следующий день после саммита.

При этом является ли эксгумация условием поддержки Польшей вступления Украины в ЕС, у соседей пока не конкретизируют, добавляя, что эту проблему необходимо решить.

Сложный вопрос Волынской трагедии уже давно стоит на повестке украинско-польских отношений. Надо понимать, что для наших соседей это очень болезненная тема. Именно поэтому они постоянно к ней обращаются, и просто отмахнуться не получится.

Как известно, польский Сейм в 2023 году принял резолюцию о чествовании памяти жертв Волынской трагедии в ее 80-ю годовщину. В тексте резолюции отмечено, что с 2016 года 11 июля отмечается как Национальный день памяти жертв геноцида. Также в документе указывается необходимость провести эксгумацию, достойное захоронение и чествование памяти всех жертв геноцида.

Начался полноценный диалог

"Во-первых, очень хорошо, что состоялось совместное заседание двух правительств. Это хороший шаг вперед, чтобы решить проблемы, которые существуют в украинско-польских отношениях. Их можно решить только в таком комплексном подходе, когда участие в переговорах принимают практически все члены правительства или представители от всех министерств. Это важно и это хорошо" – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал украинский дипломат Андрей Дещица, с 2014 по 2022 год занимавший должность посла Украины в Польше.

"Прозвучавшие с обеих сторон заявления также правильные. Они в очередной раз подтверждают позицию польского правительства в поддержку Украины. Польша не намерена ссориться с Украиной. По крайней мере, как говорит Дональд Туск, никто нас не разделит. Нет такой силы, которая разделила бы Украину и Польшу, нашу солидарность и сотрудничество. Это хорошие заявления, которые, надеюсь, будут работать на будущее.

Что важно, Денис Шмыгаль встретился также и с президентом Польши Дудой, и со спикерами нижней и верхней палаты парламента, где также прозвучало единодушие в поддержке Украины.

К сожалению, не удалось достичь какого-то конкретного понимания касательно вопроса экспорта украинской сельскохозяйственной продукции и вопроса снятия блокады на украинско-польской границе. Что касается экспорта украинской продукции – там продолжаются переговоры, они ведутся уже на уровне министров сельского хозяйства. И я надеюсь, что компромисс для обеих сторон будет найден.

Что касается снятия блокады на границе – к сожалению, эта тема остается актуальной. Я не исключаю, что, возможно, польская сторона действительно ожидает завершения выборов в местные органы власти. Голосование состоится буквально через неделю. И потому не пытается как-то активно решить вопрос с пребыванием этих протестующих на границе, чтобы не заострять отношения со своим опозиционным электоратом, с избирателями. Я думаю, что к этому вопросу нужно будет еще обратиться, потому что он действительно создает проблемы.

В общем встреча 28 марта больше похожа на первый шаг к пониманию, больше такой декларативный, чем конкретный.

Что касается исторических разногласий, то тему не поднимали, по крайней мере официально. Эти вопросы исторического прошлого до конца не решены. Они касаются охраны мест памяти украинцев в Польше или разрешений на проведение эксгумации и перезахоронения поляков, погибших во время Волынской трагедии. Но сейчас на повестке дня есть более важные вопросы того же оружия и помощи Украине. Однако они не урегулированы, поэтому рано или поздно нужно будет к ним возвращаться", – отметил Андрей Дещица.