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Александр Кирш
Александр Кирш
Экономист

Блог | В МИД Украины пожаловались Венесуэле на систематическое неуважение украинской власти к выбору народа

В МИД Украины пожаловались Венесуэле на систематическое неуважение украинской власти к выбору народа

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, обращаясь в соцсети Х ко власти Венесуэлы, в частности, отметил, что "на протяжении последних двух десятилетий украинский народ сталкивался с ситуациями, когда власть не уважала его мирный выбор".

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Кажется, в нашем МИД нашли, наконец, кому пожаловаться.

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