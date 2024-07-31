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Блог | В МИД Украины пожаловались Венесуэле на систематическое неуважение украинской власти к выбору народа
Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, обращаясь в соцсети Х ко власти Венесуэлы, в частности, отметил, что "на протяжении последних двух десятилетий украинский народ сталкивался с ситуациями, когда власть не уважала его мирный выбор".
Кажется, в нашем МИД нашли, наконец, кому пожаловаться.
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