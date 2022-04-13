'В Кремле не уважают, в мире считают пустым местом': Подоляк ответил на угрозы Медведева из-за задержания Медведчука

В Офисе президента Украины отреагировали на угрозы бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева украинским чиновникам. Ранее тот устроил истерику из-за задержания кума президента РФ Виктора Медведчука и заявил, что представителям украинской власти следует "оглядываться".

Такие заявления от "политических трупов" РФ вызывают не страх, как они того хотят, а брезгливость. Такое мнение высказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

После того, как стало известно, что Служба безопасности Украины задержала пророссийского коллаборанта, кума Путина Виктора Медведчука, а в Киеве заявили, что подумывают отправить его на обмен после допросов, – Медведев устроил истерику и начал угрожать представителям украинской власти.

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"Отдельные ублюдки, которые называют себя "украинскими властями", сообщают, что хотят выбить показания из Виктора Медведчука, "скоро и справедливо" осудить его, а затем обменять на пленных. Этим деятелям следует внимательно оглядываться по сторонам и крепко запирать двери на ночь, чтобы самим не оказаться среди обмениваемых лиц", - написал Медведев у себя в Telegram.

Впрочем, в Киеве на оскорбления от "политического трупа", над которым даже в России не смеется разве что ленивый, не обиделись. По мнению Подоляка, паразитирование на тему Украины для Медведева осталось единственным способом напомнить о себе.

"Господин Медведев был президентом и премьер-министром России в течение 14 лет, но его единственный способ напомнить о себе сегодня – сказать что-то про Украину. Сказать гадкое, противное и традиционно глупое. Что-то похоже на сентенцию о "бедном Медведчуке", - написал Подоляк.

Чем угрожает Украине политический лузер, которого даже в России с позором выгнали из российского правительства, задержав отдельных представителей его команды, в ОПУ не очень понимают. Ведь хоть какое-то влияние у Медведева осталось разве что в его воображении.

Никто в Кремле его не уважает. Неудивительно, что даже российское общество посвятило ему специальный хэштег — #Жалкий. Сложно поспорить с этой оценкой. В мире же к Медведеву вообще относятся как к пустому месту. Удивительно, что в последнее время Россия постоянно прибегает к реанимации "политических мертвецов", - констатирует Подоляк.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Медведев оскорбил украинские власти из-за задержания Медведчука и разразился угрозами.

А до того он разродился пространным текстом о том, что Россия хочет построить "открытую Евразию" – от Лиссабона до Владивостока. В этом тексте он призвал уничтожить украинцев как нацию.