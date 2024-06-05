В Китае заявили о поддержке миром их 'мирного плана' по Украине: в МИД отреагировали

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что более 20 стран поддержали видение Пекина по урегулированию российско-украинской войны. По его словам, 26 стран согласились присоединиться (или ищут способы это сделать) к "общим договоренностям", которых достигли Китай и Бразилия.

В общей сложности 45 стран дали "положительный отклик" на эти идеи, утверждает дипломат. Об этом пишет Bloomberg.

Министр заявил журналистам во вторник, 4 июня, что Россия и Украина отдельно "подтвердили большую часть содержания" принципов политического решения, изложенных Китаем и Бразилией в совместном заявлении в прошлом месяце.

При этом глава МИД Китая Ван И не упомянул об основном требовании Украины относительно того, чтобы Россия вывела свои войска с территории нашей страны, в частности, с аннексированных территорий с 2014 года. Только после этого Киев может начать какие-либо переговоры с агрессором.

"В документе содержится призыв к проведению международной конференции, которую признают как Россия, так и Украина, – альтернативы мирному плану Киева, который поддерживают западные страны и который должен обсуждаться на встрече в Швейцарии в этом месяце. Россию не пригласили", – говорится в статье.

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на эти заявления Ван И. Там отметили, что все страны, искренне стремящиеся к восстановлению мира, должны работать вместе над успешным проведением Глобального саммита мира в Швейцарии.

В ведомстве добавили, что участие в саммите высокого представителя КНР могло бы стать хорошим поводом для Пекина внести практический вклад в достижение справедливого и долговременного мира в Украине.

"На фоне четырех саммитов между Китаем и государством-агрессором Россией на уровне лидеров, состоявшихся с начала полномасштабного вторжения, это был бы важный сигнал сбалансированной позиции Китая", – говорится в сообщении.

В МИД резюмировали, что именно Украина, на территории которой идет война, должна определять, каким должен быть мир. Единственной справедливой основой достижения такого мира является Формула мира президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Китае заявили, что не будут участвовать в Глобальном саммите мира, который состоится летом в Швейцарии. Там выдали, что проведение этого мероприятия якобы не соответствует требованиям Пекина о том, что в нем должен участвовать представитель страны-агрессора России.

– Вскоре в Китае отреагировали на обвинения президента Владимира Зеленского по поводу попыток срыва Саммита мира. В Пекине заявили, что Китай никогда не "раздувал и не разжигал пламя" российско-украинской войны.

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