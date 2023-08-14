В Киев с визитом впервые с начала полномасштабной войны приехал министр финансов Германии. Фото

Министр финансов Германии Кристиан Линднер в понедельник, 14 августа, прибыл в Киев. Это его первый визит в Украину с начала полномасштабной войны.

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Об этом сообщает DW. В Киеве у немецкого министра запланированы политические переговоры.

В последний раз приезжавший в страну в 2020 году Линднер сказал по прибытии, что решение Украины отдать предпочтение демократии и рыночной экономике стало причиной нападения России.

"На кону здесь будущее европейского порядка мира и свободы. Украина не должна проиграть эту войну", – подчеркнул он.

Линднер уже встретился с мэром Киева Виталием Кличко. Он заверил дальнейшую поддержку Украины Германией.

"Мы продолжим это. Бок о бок", – сказал он.

Министр финансов прибыл в столицу Украины на поезде. Его поездка состоялась на фоне обращения Киева в правительство Германии с просьбой поставить крылатые ракеты Taurus.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр финансов Германии Кристиан Линднер не одобряет идею конфискации личных активов россиян для финансирования за счет возобновления Украины после войны. Он заявил, что "препятствия при проведении изъятия активов очень значительны".

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