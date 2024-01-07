В Киев прибыла глава МИД Японии Камикава: о чем будет говорить

В Киев 7 января с неанонсированным визитом прибыла министр иностранных дел Японии Йоко Камикава. Глава МИД проведет переговоры с украинскими представителями правительства, включая министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.

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Это первый визит Камикавы в Украину с момента назначения на должность министра в сентябре. Об этом сообщает Kyodo News.

Во время своего визита Камикава планирует акцентировать внимание на важности соблюдения международного правопорядка, основанного на принципах верховенства права, и предотвращении любых попыток силой изменять статус-кво.

Камикава подтвердит украинской стороне неизменность последовательной политики Японии в поддержке Украины даже в сложных условиях современной международной обстановки.

Также она раскроет украинской стороне детали по соответствующей помощи и раскроет планы Японии по этому вопросу.

Сообщается, что в Токио 19 февраля также состоится конференция по восстановлению Украины после масштабных разрушений, нанесенных вторжением России в феврале 2022 года.

Ранее с визитом в Украину прибывал премьер-министр Японии Фумио Кишида в марте 2023 года, а предыдущий министр иностранных дел Японии Хаяши Йошимаса совершил визит в страну в сентябре прошлого года.

Напомним, что Япония в среду, 6 декабря, объявила о предоставлении дополнительной помощи Украине в размере около $4,5 млрд. Эти средства будут направлены на восстановление государства после вторжения российских войск.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство Японии начнет предоставлять статус приравненных к беженцам людям, спасающимся от военных конфликтов. Изменения будут касаться, в частности, граждан Украины. Программа с внесенными изменениями начала действовать с 1 декабря.