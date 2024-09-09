Украинские издания массово распространили информацию о том, что член парламентского комитета по национальной безопасности и внешней политике Ахмад Бахшаеш Ардестани признал военную помощь Ирану России, заявив, что Исламская Республика Иран совершает бартерные соглашения с Россией, обменивая ракеты и дроны на сою и пшеницу. Но эта информация имеет свое продолжение. Так иранское издание Didban Iran развило эту тему. Напечатав комментарий бывшего главы парламентской комиссии по вопросам нацбезопасности Хешматуллы Фалахатпише под красноречивым названием "Безрассудное объявление о продаже ракет России - самый грязный пример русофильства".

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Зокрема Didban Iran зазначає: "Згідно з повідомленням сайту Iran Watch, Хешматулла Фалахатпіше, колишній член Меджлісу та голова Комісії з національної безпеки в парламенті 10-го скликання, відреагував на заяви Ахмада Бахшаєша Ардестані, нинішнього члена цієї комісії, в інтерв’ю виданню Iran Watch.

Фалахатпішех написав на своїй сторінці в Twitter: "Необачне оголошення деякими офіційними особами продажу балістичних ракет Росії є найбруднішим прикладом русофільства. Вони перетворили Іран на гральну карту у війні, яку не виграє Путін. Правило брудної гри таке: "Напруга між Іраном і Америкою триватиме, поки диктатор не покине українське болото".

Навряд чи ще можна щось до цього додати. Якщо вже високопоставлені іранські політики починають розуміти, до чого в підсумку здатні призвести союзницькі відносини Ірану з Путіним, то можна собі тільки уявити як оцінюють братання Тегерану з Москвою прості іранці, котрі не мають доступу до преси.

Очевидно, що вже багато хто в Ірані бачать, якими наслідками в майбутньому може обернутися дружба російського диктатора Путіна та аятоли Хаменеї. І Фалахатпіше не опозиціонер, а людина, що в недалекому минулому займала дуже відповідальний пост голови Комісії з національної безпеки в парламенті Ірану.

Те, що Хешматулла Фалахатпіше дозволив собі говорити про Росію негативно публічно, у той час, коли офіційно на міждержавному рівні Російська Федерація та Ісламська Республіка Іран є чи найближчими соратниками в боротьбі зі Сполученими Штатами та колективним Заходом, багато про що говорить. Очевидно, що в середині іранських еліт починає визрівати невдоволення партнерством аятоли Хаменеї з Путіним, яке тільки ще більше ізолює Іран від решти світу.

Фалахатпіше оцінює ситуацію, наголошуючи, що "Напруга між Іраном і Америкою триватиме, поки диктатор не покине українське болото". Хоча саме Іран необачно потрапив в болото агресії Росії в Україні, і закономірно понесе всю повноту відповідальності за непряму участь в російсько-українській війні.

Проте Хешматулла Фалахатпіше виступає публічно не тільки від свого імені, а проголошує думки притомної частини іранського політичного істеблішменту. Еліт, які почали усвідомлювати, що продовження непримиренного протистояння зі Сполученими Штатами та Заходом наближає Ісламську Республіку Іран до неминучого економічного та політичного краху. І на це вже вказує багато що.

Так буквально два дні тому той же Фалахатпіше в інтерв’ю Iran Watch наголосив, що "росіяни намагаються максимально використати однобічність зовнішньої політики Ірану. Росіянам подобається заблокований Іран, а деескалація напруженості нашої країни із Заходом – кошмар для Росії. Російський уряд шукає спільника в особі Ірану у справі наполягання на відкритті Зангезурського коридору, так само як він вів ту ж гру з нашою країною в питанні правового режиму Каспійського моря".

Пригадаємо, що Іран завжди був проти зусиль Азербайджану та Туреччини щодо створення Зангезурського коридору між Азербайджаном та Нахічеванською автономною республікою. А вирішення правового режиму Каспійського моря та розмежування надр та шельфу, звісно на користь Російської Федерації, не додає позитиву в позірну дружбу двох держав, які добровільно стали ізгоями на міжнародній арені.

З цього можна зробити закономірний висновок, – клубок суперечностей і неузгоджень, який виник між Тегераном і Москвою, намотувався досить тривалий час. При чому Російська Федерація та Іранська Республіка Іран на сьогодні є чисто ситуативними союзниками, яких об’єднує ненависть до всього західного.

Але схоже на те, що Хешматулла Фалахатпіше, наголошуючи на "однобічності зовнішньої політики Ірану" та, що "росіянам подобається заблокований Іран, а деескалація напруженості нашої країни із Заходом – кошмар для Росії", зондує іранський політикум на готовність відмовитися від тісної співпраці з Москвою.

Хешматулла Фалахатпіше однозначно заявляє, ми не маємо бути гральною картою у війні Путіна, бо він її не виграє. Русофільство – не тільки не виправдало себе, воно стало причиною величезних проблем для Ірану. Тому необхідно терміново переглянути політику Тегерану щодо Москви, і припинити будь-яке зближення з Росією, яка просто використовує Іран на свою користь.

І хоча, можливо, ще рано говорити, що Хешматулла Фалахатпіше проголошує маніфест прогресивістів в середині режиму ісламських мулл, але, що він наважився озвучувати думки, котрі не збігаються з тим, що подає офіційна іранська пропаганда, вказує на явні розбіжності, котрі виникли у владі аятоли Хаменеї.

Виглядає на те, що відчуваючи неминучу поразку Путіна у війні з Україною, притомна частина іранського політичного істеблішменту не бажає опинитися серед переможених. Фалахатпіше, який не може не мати союзників і серед представників силових структур Ісламської Республіки Іран, чітко задекларував погляди тих, хто готовий припинити участь Тегерану в програшній коаліції з Москвою.

На фото Хешматулла Фалахатпіше