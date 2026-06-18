В Госдуме РФ после атаки на Москву пригрозили "войти в войну всерьёз": россияне в истерике вспоминают "Киев за три дня"

После самой масштабной атаки беспилотников на Москву в российском политическом руководстве заговорили о необходимости "войти в войну всерьёз". На фоне транспортного коллапса и новых ударов по стратегическим объектам депутаты Госдумы предложили радикальное усиление военных действий против Украины.

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Это вызвало бурную реакцию даже среди российской аудитории. Заявления российских политиков распространили российские Telegram-каналы и пропагандистские СМИ после массированного налета дронов на Москву.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев заявил, что для прекращения атак беспилотников на российские регионы необходимо нанести удары по украинской логистике, мостам, туннелям и железнодорожным узлам. Также он высказался за проведение масштабной военной операции, которая должна вывести российские войска к Днепру и обеспечить захват Киева.

Российский депутат фактически признал, что имеющиеся средства ПВО и текущая стратегия не позволяют полностью защитить российскую столицу от регулярных атак дронов. Пока Украина сохраняет возможности по производству дальнобойных беспилотников и получает поддержку партнеров, угроза для Москвы будет сохраняться.

Причиной резкой реакции стала рекордная атака беспилотников, которая серьезно повлияла на работу транспортной инфраструктуры Московского региона. Из-за введения специальных ограничений в столичных аэропортах были отменены и задержаны сотни рейсов, а часть самолетов перенаправили на запасные аэродромы в других областях РФ.

Впрочем, призывы к "серьезной войне" вызвали неоднозначную реакцию среди самих россиян.

Часть пользователей поддержала идеи всеобщей мобилизации и дальнейшей эскалации боевых действий, однако значительное количество комментаторов отнеслось к заявлениям чиновников с сарказмом.

В Telegram пользователи напоминали, что подобные обещания звучали ещё в начале полномасштабного вторжения.

Среди самых популярных реакций были комментарии вроде "А до этого что было – -то не всерьёз?", "Ну слава Богу, оказывается, мы ещё не начинали" и "Киев за три дня".

Другие пользователи высмеивали призывы депутатов, отмечая, что сами авторы подобных заявлений не собираются участвовать в боевых действиях. "Надеюсь, Журавлев встанет в первые ряды", — – написал один из пользователей.

Некоторые комментаторы также обратили внимание на то, что масштабные атаки по российским регионам продолжаются уже давно, однако радикальные призывы в политическом руководстве прозвучали лишь после того, как последствия войны ощутимо коснулись Москвы и её инфраструктуры.

"Как только затронули столицу, так сразу заговорили о серьёзной войне, а то, что регионы подвергаются ударам почти ежедневно, никого не волновало", — – отметил один из участников дискуссии.

Напоминаем, что Россия может испытывать нехватку ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны С-300 на фоне роста числа украинских ударов по ее территории. В то же время Москва вынуждена направлять ресурсы на производство боеприпасов для более новых комплексов ПВО, что усиливает нагрузку на оборонную промышленность страны.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские военные подразделения провели очередную масштабную атаку на объекты в России, в частности на инфраструктуру в районе Москвы. Удары были нанесены по нефтеперерабатывающему сектору, который обеспечивает военную машину РФ.

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