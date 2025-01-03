В Германии высказались за введение миротворцев в Украину

Эксперт по внешней политике партии "Христианско-демократический союз Германии" (ХДС) Родерих Кизеветтер заявил, что немецкие военные должны войти в состав миротворцев в Украине после войны. Альтернативы этому нет, в то же время Германия должна действовать в рамках Евросоюза и НАТО.

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Соответствующее заявление Кизеветтер сделал в интервью Neue Osnabrücker Zeitung. "Как самая сильная экономическая страна в Европе, Германия должна быть готова внести большой вклад в обеспечение мира и архитектуру европейской безопасности", – сказал он.

По мнению политика, Германия обязана со временем войти в Украину "с хорошо оснащенными войсками". Исключать это было бы халатно, полагает он.

При этом, считает Кизеветтер, Берлин должен действовать в рамках Европейского Союза и НАТО.

"Эффективным и, учитывая наши ограниченные материальные и человеческие ресурсы в Европе, реалистичным задействование миротворческих сил будет лишь в том случае, когда миротворчество включено в архитектуру европейской и трансатлантической безопасности и, следовательно, в НАТО, поскольку тогда Украина окажется под ядерным щитом", – сказал член ХДС.

В свою очередь глава комитета Европарламента по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что в будущих мирных переговорах "ни Россия, ни США не должны принимать решения в одиночку без согласия Европы".

"ЕС, конечно же, придется взять на себя ответственность за свою безопасность в будущем", – сказала она в интервью Neue Osnabrücker Zeitung.

Однако то, какой вид это может иметь, можно будет определить только после окончания боевых действий в Украине, добавила Штрак-Циммерманн.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал идею размещения западных миротворцев в Украине преждевременной для обсуждения. По словам канцлера, этот вопрос не поднимался на встрече лидеров ЕС, а детальные дискуссии об архитектуре безопасности возможны только после завершения боевых действий.

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