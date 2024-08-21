В 'Евросолидарности' назвали поспешным решение о ратификации Римского статута

"Европейская Солидарность" поддерживает ратификацию Римского статута, поскольку это одно из обязательств, которые Украина взяла после подписания пятым президентом Петром Порошенко Соглашения об ассоциации.

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Об этом сообщила пресс-служба партии "ЕС".

Вместе с тем, первым приоритетом для государства во время полномасштабной войны является защита и мотивация военных. Поэтому мы считаем норму в правительственном документе, что ратификация Римского статута должна состояться после завершения военного положения, чрезвычайно важна. Европейская Солидарность считает ошибочной сегодняшнюю ратификацию без тщательной экспертизы последствий, которые может повлечь за собой это решение.

Украинские воины заслуживают честной защиты и разъяснения, а Европейская Солидарность прислушивается к мнению войска. Поэтому мы предлагали ратифицировать Статут после отмены действия военного положения. При этом следует отметить, что в Соглашении об ассоциации нет четких временных сроков ратификации.

Очевидно, что ратификация этого документа создаст возможности для злоупотреблений со стороны России, ее явных и скрытых союзников, которые сфабрикуют множество фейковых дел против украинского военного руководства. У российского режима – большие деньги, длинные руки и разветвленная агентура. Страна-агрессор владеет технологиями фабрикования дел, влияния на общественное мнение, а затем и опосредованным влиянием на решения судов.

Мы убеждены, что обеспечение, финансирование, боеспособность и защита наших сил обороны являются ключевым мерилом для любого решения всех государственных органов во время войны.

Считаем, что сегодня органы власти не должны предпринимать шагов, направленных на демотивацию военных. Даже опасения, что украинские военные могут выдаваться по требованию Международного уголовного суда, демотивируют наших защитников. Поспешные, непродуманные шаги подвергают дополнительную опасность тех, кто и так каждый день рискует жизнями за Украину.

Ратификация Римского статута требовала широкой общественной дискуссии и коммуникационной кампании, провалившейся властями. Многие военные отмечали, что такое решение в период активных боевых действий является поспешным, проводя аналогии с США и Израилем, которые до сих пор не ратифицировали Римский статут.

Исходя из интересов украинских военнослужащих, защищая наших защитников от непродуманных действий политиков, мы призывали отсрочить ратификацию этого документа до окончания военного положения, включая хорватский, израильский и американский опыт.