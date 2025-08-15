Ордер на арест Путина: почему США не задержат диктатора на Аляске, и какой смысл в решении МУС

Встреча американского президента Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, которая состоится сегодня на Аляске, у многих людей посеяла надежду на то, что она может закончиться арестом последнего. Путин находится под ордером Международного уголовного суда в Гааге (МУС) и должен быть передан его структурам.

Впрочем, можно с практически 100% вероятностью сказать, что этого не произойдет. OBOZ.UA разбирался, почему.

Почему США не арестуют Путина

В марте 2023 года Международный уголовный суд (МУС), учрежденный Римским статутом, выдал ордеры на арест Владимира Путина и российского омбудсмена по правам детей Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в перемещении украинских детей с оккупированных территорий в другие регионы, что квалифицируется как военное преступление – незаконный вывоз гражданских лиц, в том числе детей. Это стало первой подобной практикой – ордер был выписан против действующего лидера одной из пяти постоянных стран-членов Совета Безопасности ООН. С точки зрения международного права это является прямым основанием для ареста Путина.

Но что это означает на практике? В первую очередь нужно учесть, что США не являются членом МУС и не ратифицировали Римский статут. Хотя документ подписали более 120 стран, Америка к ним не относится. Страна вышла из этого договора и не признает юрисдикции МУС. А значит обязательства выполнять ордер не имеет.

Сам МУС не может вмешаться, ведь не имеет собственных силовых структур. В этом суд полностью зависит от сотрудничества государств-членов. Если же страна не признает юрисдикции МУС, как США, ничего не изменится даже при наличии ордера.

Еще одним барьером являются политические договоренности. Страны могут выдавать иммунитет международному преступнику на время его визита. Так уже было во время поездки Путина в Монголию в сентябре 2024 года. Хотя страна подписала Римский статут, ее руководство согласилось не выполнять ордер по собственным соображениям. За что руководство Монголии критиковали, однако серьезных последствий оно не имело. Эксперты отмечают, что визит Путина на Аляску, вероятно, пройдет по похожим договоренностям

Какой тогда смысл имеет ордер МУС?

Даже без практического выполнения, ордер – это важный сигнал. Он демонстрирует, что международное сообщество не игнорирует нарушения. Документ служит напоминанием, что даже самый высокий лидер не может быть вне закона.

С практической точки зрения ордер ограничивает возможности путешествовать. Если Путин поедет в страну-член МУС, его могут арестовать. Особенно если речь идет о странах, значительно более сильных политически, чем Монголия. Именно поэтому география передвижений российского диктатора ограничена теми государствами, которые не признают юрисдикцию суда.

Если режим в России изменится, или Путин окажется в стране-члене МУС, это позволит привлечь его к ответственности. Ордер пока не аннулирован и он не имеет срока давности.

Исторические прецеденты

С точки зрения истории, ордер МУС никогда не был гарантией наказания для военных преступников. Так бывший президент Судана Омар аль-Башир не был задержан во время визита в Южную Африку в 2015 году, хотя на него тоже был выдан аналогичный документ. Южная Африка отказалась его выполнить, заявив, что не имеет юридической обязанности арестовать действующего главу государства, не являющегося участником Римского статута. Другие страны в его поездках тоже не выполнили ордер.

Несколько иначе сложилась судьба бывшего диктатора Чили Августо Пиночета. Уже после свержения он посетил Лондон в 1998 году и был задержан по ордеру, выданному испанским судьей Бальтасаром Гарсоном. Хотя Пиночет утверждал, что, как бывший глава государства, имеет иммунитет, британские суды это отрицали. Наконец, тогдашний министр внутренних дел Соединенного королевства Джек Строу позволил бывшему диктатору вернуться в Чили, учитывая плохое состояние его здоровья. Следовательно, в этом случае арест был осуществлен, но к наказанию он так и не привел. Пиночет умер в декабре 2006 года в Сантьяго.

А вот бывший бывший президент Югославии Слободан Милошевич стал примером того, как и при каких условиях ордер МУС может сработать. Он был арестован в 2001 году после того, как потерял власть. Это стало возможно именно из-за смены политического курса в Сербии. Премьер-министр Зоран Джинджич проигнорировал судебное предписание и отдал указ об экстрадиции Милошевича в Гаагу. Он объяснил это необходимостью сохранить государство, ведь невыполнение ордера могло привести к потере значительной финансовой помощи со стороны США, МВФ и Всемирного банка. Впрочем, суд над Милошевичем довести до приговора так и не удалось. Он умер в тюрьме Гаагского трибунала от сердечного приступа 11 марта 2006 года.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Дональд Трамп примет Путина на военной базе Эльмендорф-Ричардсон, которая находится в Анкоридже, что на Аляске. Предполагается, что они будут обсуждать условия завершения войны в Украине.

