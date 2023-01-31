Соединение в воюющей Украине принципов верховенства права и нулевой толерантности к коррупции требует правильного юридического подхода.

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Война делает воровство бюджетных средств особо тяжким преступлением, что, разумеется, должно быть отражено в законодательстве. Проблема тут может заключаться в том, как необходимое (и надеюсь — таки предстоящее) ужесточение наказания за коррупционное преступление, совершённое во время военного положения, до максимально возможного в Украине распространить на тех, кто "уже успел", чтобы не получилось ужесточения задним числом.

Думаю, тут следует поступить аналогично тому, как сделали с налоговой амнистией. Дать некоторое время на "самосдачу" в виде явки с повинной и тогда явившихся наказывать ещё по-старому, по истечении же установленного "времени Ч" к не явившимся с повинной должно применяться новое — гораздо более ужесточённое — наказание, но уже не за сам факт коррупции, который был "до того", а за преступное уклонение от такой явки с повинной, каковое уклонение произошло уже после законодательного изменения, а наказывается — естественно, по уже новым нормам — наравне с преступлением, по которому не состоялась такая явка. То есть совершенно никакого заднего числа.

Украсть у украинского солдата во время, когда страна воюет, это особо тяжкое преступление, а любое воровство у бюджета и есть воровство у солдата. Коль страна живёт по принципу "ВСЁ для Победы", то именно так.

Если же Европа официально позволит Украине на время военных действий приостановить мораторий на смертную казнь и такое приостановление не помешает украинской евроинтеграции, то это сделает нулевую толерантность к коррупции хотя бы на военный период действительно нулевой. (Как на Сингапурщине, где это учинили и без войны, причём помогло.)

Увы: нет расстрелов — нет и нуля. Есть какая-то дробь. Не оружейная.