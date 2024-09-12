Поки "партія фанатів будь-яких реформ за гранти" захоплюється ідеєю нових "уроків щастя" в освітньому процесі, чиновники на місцях кинулися масово закривати сільські школи.

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На виконання Постанови КМУ про припинення надання субвенцій з 1 вересня 2025 року для шкіл з кількістю учнів менше ніж 45 осіб, місцеві чиновники з чималенькими зарплатами і преміями вирішили почати виконувати її вже з 2024 року. Так, керівники Тетіївської міської ради, що на Київщині, ухвалили рішення з 1 вересня 2024 року закрити…8 шкіл, в більшості яких навчається не менше як 45 учнів. Я вже мовчу про те, що знищення освіти на селі відбувається БЕЗ обговорення з батьками та вчителями дітей.

Далі гірше. "Перезавантажений та підсилений Уряд" 6 вересня ухвалив Постанову "Про реалізацію експериментального проекту щодо розвитку автономії деяких закладів вищої освіти". Ця Постанова увійде в історію ПРАВОВОГО НЕВІГЛАСТВА урядовців, бо вперше КМУ на прохання "щасливих рехформаторів" із МОН дозволяє НЕВИКОНУВАТИ Закон України "Про вищу освіту" протягом 2 років ?!

Щоправда, право звільнення від виконання вимоги Закону про обрання ректорів колективом вищого навчального закладу на прохання трудящих отримали лише 3 вузи:

- Національний авіаційний університет;

- Запорізький національний університет;

- Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

Схиляю голову над ортодоксальним цинізмом авторів Постанови, які заборону викладачів та студентів САМОСТІЙНО ОБИРАТИ свого ректора називали розвитком АВТОНОМІЇ! Показово також, що призначені Міністерством правильні менеджери в Наглядові ради університетів (пивний менеджер із Росії в НАУ - показовий приклад) будуть отримувати гідні зарплати. Воно й зрозуміло, бо вчителів багато, а кмітливим менеджерам по корпоратизації українських університетів і бюджетних мільйонів не шкода. Втішає лише той факт, що цю сумновідому антизаконну Постанову ВІДМОВИЛИСЯ візувати юристи секретаріату Кабінету Міністрів.

Тим часом зростає у геометричній прогресії кількість вишів, в яких МОН не оголошує, звісно теж незаконно, виборів ректорів. Мова йде і про КНЕУ, Львівський національний університет, "Львівську політехніку" та ще не менше як 10 вузів. Поінформовані люди твердять, що очолити ці престижні університети прагнуть відомі урядовці та не менш знані депутати. Тому й тримають на майбутнє для них посади в.о. ректорів та не призначають виборів.

Перелік безглуздих і шкідливих реформ на освітянській ниві від владців можна продовжувати безкінечно. І як тут не згадати наших вчителів, які вже давно визначилися, як краще витратити свої кровні 4 000 доларів на місяць.

Що я можу їм порадити?

Можу лишень поспівчувати і у відповідності до методики проведення уроку ментального здоровʼя поцікавитися:

"ТИ ЯК?"

А головне не забувайте, що "ШКОЛА і ВУЗ - ДЖЕРЕЛО НАШОЇ СИЛИ"!