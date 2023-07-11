Не думаю, що, призначаючи інавгураційне засідання Ради Україна-НАТО на 12 липня, організатори здогадувались про символічність обраної дати. А між тим, це день, який російські історики згадують дуже неохоче.

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12 липня 1711 року на березі річки Прут - після того, як московське військо на чолі з Петром Першим було оточено військами коаліції, - Московія (самоназва Росія з'явилася згодом) уклала ганебний мир з переможцями.

Мир від імені Московії підписував не тодішній лякливий цар, а на його доручення граф Борис Шереметєв. І ще одна цікава деталь: щоб уникнути полону, майбутній герой усіх російських рейтингів Петро Перший вдався до поширеного серед московитів засобу - підкупу.

А переможцями були учасники тодішньої коаліції, що заповзялася зупинити московську експансію, - османський султан Ахмед Третій, кримський хан Девлет Другий Герай, український гетьман Пилип Орлик, кошовий Кость Гордієнко і (до уваги пана Ердогана) шведський король Карл Дванадцятий.

За умовами мирної угоди, Московське царство передавало Османській імперії контроль за Азовським ейялетом, мусило зруйнувати кілька щойно побудованих фортець, зобов'язалося вийти геть з українських земель, пов'язаних як із Річчю Посполитою, так і тих, що перебували у союзі з найяснішим ханом Криму.

Оговтавшись після поразки, Московія/Росія Прутську угоду, звичайно, порушила.

Отже, по-перше, треба пам'ятати, що Росія при першій же нагоді ламає свої обіцянки, а тому укладати з нею угоди - марна справа.

По-друге, що захопленого московського царя не можна відпускати ні за які гроші.

По-третє, що спрямована проти московської експансії коаліція має перспективи, а надто, коли до її складу входять українці. Адже Росія тому так активно протидіє вступу України до НАТО і - зрештою - тому розв'язала війну, що хотіла, щоб Україна в майбутній війні проти НАТО воювала на її боці.

То чому б НАТО після завершення Вільнюського саміту не передати Україні ті ЗРК Patriot, що оберігають зараз його учасників? Заради майбутнього НАТО українців треба берегти.