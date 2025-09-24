В Кремле признали, что переговоры Москвы и Вашингтона о нормализации отношений продвигаются крайне медленно. При этом они почти не приносят результатов, заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

Об этом он сказал росСМИ. По словам Пескова, между РФ и США существует "смежный трек" по устранению накопившихся за десятилетия проблем, однако "результативность там близка к нулевой".

Он добавил, что на данный момент разговоры о новом раунде переговоров продолжаются. В то же время ожидать от этих обсуждений "сиюминутного прорыва" неправильно из-за сложности двусторонней повестки.

Чем недовольны в Кремле

Песков отметил, что Соединенные Штаты связывают любые процессы сотрудничества с Россией исключительно с урегулированием войны в Украине.

"То есть, урегулируем Украину, а потом будет все остальное. С нашей точки зрения мы совершенно не обязаны это делать вместе", – сказал пресс-секретарь Путина.

Он заявил, что параллельное развитие торгово-экономических связей могло бы принести "много выгоды для американского бизнеса".

"И президент Трамп не может этого не понимать", – подчеркнул Песков.

Ранее мы писали о том, что Песков ответил на слова американского президента Дональда Трампа, сравнившего Россию с "бумажным тигром". Рупор Кремля выдал, что РФ должна ассоциироваться не с тигром, а с "медведем".

По словам Пескова, несмотря на большое количество ограничений и санкций, Россия "сохраняет устойчивость и стабильность".

Как сообщал OBOZ.UA, посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что глава РФ Владимир Путин может посетить чемпионат мира по футболу в США в 2026 году. По его словам, российский лидер хочет наладить "более тесные связи" с президентом США Дональдом Трампом.

