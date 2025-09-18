'Хочет наладить тесные связи': российский посол заявил о возможной поездке Путина на чемпионат мира по футболу в США

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что глава РФ Владимир Путин может посетить чемпионат мира по футболу в США в 2026 году. По его словам, российский лидер хочет наладить "более тесные связи" с президентом США Дональдом Трампом.

Такое заявление Келин озвучил в интервью британской радиостанции LBC. По его словам, Путин "открыт" для посещения чемпионата мира по футболу, который состоится в США в следующем году.

В настоящее время поездка прорабатывается, заявил Келин.

Путин хочет "более тесных связей" з Трампом

По словам российского посла, Путин хочет наладить "более тесные связи" с Трампом.

На вопрос ведущего Ника Феррари, будет ли интересно Путину посетить чемпионат мира по футболу, Келин ответил, что это "не просто" и есть "разные идеи".

"На Аляске или, может быть, раньше они (Путин и Трамп. – Ред.) говорили о возможном хоккейном матче между Россией и США, как это происходило раньше. Тогда это вызывало огромный интерес у всех. И футбольный турнир, насколько я понимаю, – это сейчас в работе", – сказал он.

Келин выразил надежду, что "мы обсудим это и придем к соглашению".

Посол РФ также заявил, что Путин и Трамп планируют встретиться еще раз до конца этого года.

Что предшествовало

Саммит Путина и Трампа 15 августа позволил российскому диктатору продемонстрировать, что он не находится в международной изоляции, которой Запад добивался с начала российского вторжения в Украину, пишет "Агентство. Новости".

Появление на крупном международном спортивном турнире за границей стало бы для Путина первым с Олимпийских игр в Пекине, которые завершились за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

После саммита на Аляске Трамп заявил, что лидер РФ может быть приглашен на чемпионат мира по футболу в следующем году в США.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 сентября во время визита в Великобританию президент США Дональд Трамп признал, что Путин его подвел, когда не пошел на мирное соглашение с Украиной. Он заявил, Соединенные Штаты будут продавать большие объемы оружия странам НАТО для поставок Украине, а также анонсировал "хорошие новости" по завершению войны.

