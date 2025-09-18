"Хочет наладить тесные связи": российский посол заявил о возможной поездке Путина на чемпионат мира по футболу в США
Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что глава РФ Владимир Путин может посетить чемпионат мира по футболу в США в 2026 году. По его словам, российский лидер хочет наладить "более тесные связи" с президентом США Дональдом Трампом.
Такое заявление Келин озвучил в интервью британской радиостанции LBC. По его словам, Путин "открыт" для посещения чемпионата мира по футболу, который состоится в США в следующем году.
В настоящее время поездка прорабатывается, заявил Келин.
Путин хочет "более тесных связей" з Трампом
По словам российского посла, Путин хочет наладить "более тесные связи" с Трампом.
На вопрос ведущего Ника Феррари, будет ли интересно Путину посетить чемпионат мира по футболу, Келин ответил, что это "не просто" и есть "разные идеи".
"На Аляске или, может быть, раньше они (Путин и Трамп. – Ред.) говорили о возможном хоккейном матче между Россией и США, как это происходило раньше. Тогда это вызывало огромный интерес у всех. И футбольный турнир, насколько я понимаю, – это сейчас в работе", – сказал он.
Келин выразил надежду, что "мы обсудим это и придем к соглашению".
Посол РФ также заявил, что Путин и Трамп планируют встретиться еще раз до конца этого года.
Что предшествовало
Саммит Путина и Трампа 15 августа позволил российскому диктатору продемонстрировать, что он не находится в международной изоляции, которой Запад добивался с начала российского вторжения в Украину, пишет "Агентство. Новости".
Появление на крупном международном спортивном турнире за границей стало бы для Путина первым с Олимпийских игр в Пекине, которые завершились за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
После саммита на Аляске Трамп заявил, что лидер РФ может быть приглашен на чемпионат мира по футболу в следующем году в США.
Как сообщал OBOZ.UA, 18 сентября во время визита в Великобританию президент США Дональд Трамп признал, что Путин его подвел, когда не пошел на мирное соглашение с Украиной. Он заявил, Соединенные Штаты будут продавать большие объемы оружия странам НАТО для поставок Украине, а также анонсировал "хорошие новости" по завершению войны.
