Две коротких реплики по двум актуальным вопросам.

На переговорах со всеми партнёрами Украины, предлагающими по Крыму его демилитаризацию ВМЕСТО освобождения, обязательным членом украинской делегации и одним из главных её переговорщиков должен быть новый министр обороны Рустем Энверович Умеров. И пусть они ЕМУ рассказывают. Как справедливо отметили в МИД Армении, Гюнтер Фелингер, пригласивший Армению в НАТО, вовсе не является представителем НАТО, а всего лишь руководит общественной организацией, в названии которой есть слово "НАТО".

Видео дня

Кстати, тот же Фелингер, призвавший армянского премьера к вступлению его страны в НАТО, а американского президента — защитить Армению, успел уже после этого пригласить в НАТО заодно уж и Молдову, но уже, правда, обращаясь только к Санду — без Байдена.

Известный австрийский экономист, специалист по международному консалтингу, он является учредителем целого ряда неправительственных организаций и высказал в сети Х (бывшем Твиттере) своё личное пожелание. Имел право.

В мордоре уже, кстати, даже успели поистерить.