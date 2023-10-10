Всё чаще слышу тревожные вопросы относительно того, что на фоне всплеска противостояния в Израиле🇮🇱, сложного процесса принятия бюджета в США и обострения предвыборной борьбы, Украина может, либо получать меньше американской помощи, либо лишиться её вообще.

Что же. Есть, как минимум, 3 важных момента, которые не должны позволить этим "зрадницьким" мыслям вас посещать.

Первый момент. Настоящее.

В настоящее время из средств на помощь Украине выделенных на 2023 год осталось $5 млрд. Эта сумма позволит продолжать выделять пакеты помощи, без изменений, по 2 каждый месяц, как минимум до конца года. А потому, до конца 2023 помощь не уменьшится и не прекратиться.

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Второй момент. Будущее.

На днях, президент США Джо Байден сделал заявление о выделении Украине долгосрочного пакета помощи на $100 млрд, до 2025 года. По сути, это обеспечение Украины стандартной, ежемесячной поддержкой по 2 пакета, хотя, сама сума, даже превышает годовые объёмы помощи 2022-2023. То есть, планируется помощи выделять даже больше, чем ранее.

Третий момент. Бюджет.

Принятие нынешнего бюджета проходит в непростых условиях, это правда. Это и борьба за электорат и кровопролитие в Израиле. А потому, чтобы сохранить неизменность своих позиций и бороться за электорат, в большинстве своём ведомым популистскими лозунгами, участникам этой борьбы придётся лавировать и манипулировать.

Я не исключаю, что Украина вообще может исчезнуть из позиций бюджета США, ради электоральной поддержки среди определённой маргинальной среды, верящей в теории заговоров и в то, что это именно Украина виновата в том, что на их улице невовремя вывозят мусор, а на перекрёстке перегорела лампочка на фонарном столбе.

Но, в то же самое время, это не означает, что Украина не появится в этих списках позже, либо наш сектор вообще получит совершенно другое название, формулировку поддержки, например: "Средства на поддержку демократии в условиях повышенных рисков и оперативного принятия решений."

И, четвёртый.

США за последние десятилетия помогали многим странам в борьбе за свободу, демократию, право своего существования и самоопределения. Помогали в борьбе с диктатурами и тоталитарными режимами. Но, ни один из этих проектов помощи не был настолько эффективным, как поддержка Украины в борьбе с российскими оккупантами.

А потому, просто взять и всё бросить, фактически, проиграв выигрышную войну... Джон МакКейн восстанет из мёртвых и передушит всех, кто в этом акте исторического суицида принимал бы участие.

Для США эта борьба так же важна как и для Украины и ни одна конгрессвумен с лошадиной улыбкой и ни одна группа сумасшедших маргиналов в розовых кофточках, не смогут остановить закалку новой исторической вехи.