Без света и воды десятки тысяч жителей: в одной из областей Украины дрон попал в критическую инфраструктуру

Утром, 31 августа Черниговская область снова подверглась массированной атаке российских беспилотников-камикадзе. Одно из вражеских попаданий пришлось на объект гражданской критической инфраструктуры в Нежинском районе. В результате город остался без электроснабжения и воды, а более 30 тысяч домохозяйств остались в темноте.

Видео дня

Об этом сообщает председатель Черниговской ОГА (Областная военная администрация) Вячеслав Чаус. "Для восстановления задействованы все необходимые службы", – отметил он.

По словам городского головы Нежина Александра Кодолы, дрон-камикадзе попал в предприятие критической инфраструктуры. Взрыв и последующее возгорание привели к серьезным повреждениям линий электропередач. "Предварительно жертв и пострадавших нет, но последствия для города ощутимы, электричества и воды временно нет", – отметил он.

Специалисты уже работают на месте, чтобы оценить масштабы повреждений и восстановить поставки. Проблемы с энергоснабжением вызвали и перебои в работе городского водоканала. Утром жители Нежина остались без воды в кранах. Чтобы минимизировать последствия аварии, в городе оперативно ввели почасовую подачу воды с помощью генераторов:

с 10:00 до 12:00;

с 17:00 до 21:00 в случае, если электроснабжение не восстановится до вечера.

Городские власти призвали нежинцев делать запасы воды и рационально ее использовать По состоянию на 10:30 утра электроснабжение для ключевых объектов – городской больницы и местного водоканала удалось восстановить. Однако остальной город пока остается без света. Подобные удары по объектам гражданской инфраструктуры стали типичной тактикой российской армии, которая пытается оставлять украинские общины без базовых ресурсов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские правоохранители, энергетики, военные и чрезвычайники начали совместные у чения на объектах энергетической инфраструктуры. Это должно помочь отработать взаимодействие различных структур в условиях постоянного энергетического террора со стороны России.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!