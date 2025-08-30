Украина готовится к возможным атакам РФ на энергообъекты и тяжелой зиме: в Минэнерго сделали заявление

Министерство энергетики и энергетические предприятия готовятся к возможным атакам России на гражданскую инфраструктуру. В большинстве объектов бетонные сооружения защищают по меньшей мере самое важное оборудование.

Об этом рассказала госпожа министр энергетики Украины Светлана Гринчук в эфире телемарафона "Единые новости". "Задача номер один – подготовить все блоки атомной генерации, чтобы они бесперебойно работали уже которую зиму подряд. Сейчас в ремонте находятся два последних блока, и мы до октября планируем всю эту работу закончить", – отметила она.

Важное:

Украина уже накопила 11 млрд кубометров газа (план к началу отопительного сезона – 13,2 млрд). Темпы удовлетворительные;

(план к началу отопительного сезона – 13,2 млрд). Темпы удовлетворительные; Минэнерго и предприятия к новым российским атакам. Второй уровень защиты хотя бы частично есть на каждом важном объекте.

Второй уровень защиты хотя бы частично есть на каждом важном объекте. Ремонтная и восстановительная кампании в рамках подготовки к отопительному сезону 2025–2026 годов продолжаются по графику, по некоторым объектам план опережает.

Министр подчеркнула, что успешно продолжается подготовка к зиме и объектов тепловой и гидроэнергетики, развиваются мощности распределенной генерации, накапливаются энергоресурсы, в частности формируются необходимые запасы природного газа.

"Продолжается тесное сотрудничество с военными, чтобы усиливать защиту энергообъектов. Также мы продолжаем работы в направлении пассивной защиты, который продемонстрировал свою эффективность", – отметила Светлана Гринчук.

Она также подчеркнула, что учитывая продолжение вражеских атак, энергетики готовятся к различным сценариям прохождения зимы, в частности проводят проверку оснащенности резервными средствами питания объектов критической инфраструктуры.

Хватит ли газа Украине зимой?

Чтобы пережить зиму 2025-2026 годов, Украине нужно 13,2 млрд кубометров газа, из которых 4,6 млрд "кубов" надо закупить за рубежом. Сейчас "Нафтогаз" имеет достаточно средств, чтобы наполнить хранилища голубым топливом, заверила министр энергетики Светлана Гринчук.

Гринчук подчеркнула: это минимально необходимый показатель заполненности хранилищ. Впрочем, министр предположила, что Украина может накопить и больше газа, впрочем сейчас этот вопрос еще рано обсуждать.

Также OBOZ.UA сообщал, что в "Нафтогазе" еще весной допустили возможность ограничения подачи газа. Заместитель председателя наблюдательного совета Наталья Бойко отметила, что в компании готовятся ко многим различным сценариям развития событий. "Некоторые из них прагматично будут предусматривать жесткие меры, в том числе и по ограничению потребления", – сказала она.

