"В пятницу я еду в Россию": Трамп странно обмолвился о встрече с Путиным на Аляске. Видео

Президент США Дональд Трамп заявил, что "отправится в Россию" на переговоры с диктатором Владимиром Путиным 15 августа. Скорее всего, он обмолвился, и местом встречи останется Аляска.

Будущую встречу республиканец прокомментировал в понедельник, 11 августа, на брифинге в Вашингтоне. Событие транслировали американские СМИ.

"Я собираюсь увидеть Путина, я собираюсь поехать в Россию в пятницу", – сказал Трамп. Официальных уточнений на счет этого заявления пока не было.

В оригинале глава Белого дома сказал: "I'm going to Russia". Американские журналисты предположили, что президент выстраивал фразу "я еду заключать соглашение с Россией" – то есть "going to deal". Трамп пропустил слово, и вышло, что он "едет в РФ".

Что известно о запланированном саммите на уровне лидеров

В прошлую пятницу Трамп объявил, что его переговоры с диктатором запланированы на 15 августа в штате Аляска. "Встреча, которую очень ждут, между мной – президентом США – и президентом России Владимиром Путиным состоится в пятницу, 15 августа, в замечательном штате Аляска", – говорится в посте республиканца в его соцсети Truth Social.

По словам вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Вэнса, и Киеву, и Москве придется пойти на уступки. Как выразился Вэнс, позицией Трампа "будут недовольны все".

Сенатор-республиканец Линдси Грэм предположил, что проект мирного соглашения будет предусматривать территориальные уступки Украины и России. "В конце концов состоится определенный обмен землей", – сказал он.

– Лидеры Евросоюза призвали Дональда Трампа защищать интересы Украины и Европы. В совместном заявлении, обнародованном ночью 10 августа, они подчеркнули, что менять границы силой в современном мире – недопустимо.

– Документ подписали президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Польши Дональд Туск, премьер-министр Британии Кир Стармер, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Финляндии Александер Стубб.

