Украинцы выбороли каждый день 2024 года, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский вечером последнего дня 2024, 31 декабря, обратился к украинцам. Каждый день этого непростого года был добыт нашими воинами, всеми нашими гражданами, каждым и каждой, кто защищает, работает, укрепляет и помогает, отметил глава государства.

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В своем Telegram-канале он опубликовал праздничное фото с женой Еленой. На нем гарант и первая леди позируют в вышиванках на фоне елки.

Зеленский добавил, что 2024-й год наполняли труд и смелость, человечность и принципиальность целого украинского народа. А кроме них – забота, развитие и любовь, стремление изменить реальность к лучшему, несмотря ни на что.

"Мы, украинцы, знаем, как это – не ждать, что принесет завтра, а бороться каждый день и каждый год свободы. И 2024-й стал именно таким – добытым и свободным. Еще одним шагом к справедливости, к честному миру, к нашей победы, к жизни без войны", – написал президент.

Он пожелал украинцам сил, единств и сил в новом году. "С новым годом жизни и свободы, с нашим годом!" – поздравил Зеленский граждан.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь с 31 декабря на 1 января президент Украины Владимир Зеленский выступит с новогодним обращением. Это будет уже третий праздник Нового года, который наша страна встречает в условиях широкомасштабной войны, развязанной Российской Федерацией.

Мы будем вести онлайн-трансляцию новогоднего обращения главы государства.

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