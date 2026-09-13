"Украинцы победят": Джонсон отреагировал на атаку России на локомотив у границы с Польшей

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отреагировал на российскую атаку на украинский локомотив, который стоял у границы с Польшей. Политик заявил, что украинцы ежедневно переживают подобные бессмысленные атаки, но убежден, что Украина победит в войне.

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О своей реакции Джонсон написал в социальной сети X. Он также призвал союзников предоставить Украине необходимые системы противовоздушной обороны и использовать замороженные российские активы для помощи Киеву.

Бессмысленная атака

Джонсон заявил, что не знает, какой логикой руководствовался российский диктатор Путин, когда приказал атаковать украинский локомотив, стоявшего у польской границы.

"Мы можем с уверенностью сказать, что это тот вид случайной и бессмысленной атаки, с которой украинцы сталкиваются ежедневно – даже на гражданских железных дорогах", – написал экс-премьер-министр Великобритании.

По его словам, с начала полномасштабной войны Россия стала виновной в гибели 1700 сотрудников "Укрзализныци". Джонсон назвал сотрудников украинской железной дороги и пассажиров, которые ежедневно пользуются её услугами, "абсолютно героическими".

Призыв к союзникам

Экс-премьер Великобритании также задал вопрос, когда Украина получит необходимое количество средств противовоздушной обороны. Отдельно он затронул тему замороженных российских активов.

Джонсон заявил, что в банке Бельгии хранится более 140 млрд евро российских средств, а ещё около 10 млрд фунтов – в Лондоне. По его мнению, Великобритания могла бы показать пример в вопросе использования этих средств для помощи Украине.

"Украинцы победят – это стало ясно за последние три дня в их замечательной стране. Но мы гораздо быстрее положим конец этой ужасной войне, если все отнесемся к делу серьезно и предоставим им то, в чем они нуждаются и что заслуживают", – заявил Джонсон.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 13 сентября российский дрон атаковал дипломатический поезд с представителями европейских государств, который находился недалеко от украинско-польской границы. Поезд, в котором, в частности, ехали Борис Джонсон и советники по вопросам безопасности стран ЕС, накануне атаки досрочно покинул станцию Ягодин из-за оперативного изменения графика движения.

Еще раньше российские войска атаковали локомотив пассажирского поезда на Волыни, примерно в двух километрах от границы с Польшей. Удар произошел на фоне вторых суток подряд атак РФ по украинской железнодорожной инфраструктуре.

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