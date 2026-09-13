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"Украинцы победят": Джонсон отреагировал на атаку России на локомотив у границы с Польшей

Андрей Колотовкин
Новости политики
2 минуты
1,6 т.
Борис Джонсон высказался по поводу атаки РФ на локомотив «Укрзализныци»
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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отреагировал на российскую атаку на украинский локомотив, который стоял у границы с Польшей. Политик заявил, что украинцы ежедневно переживают подобные бессмысленные атаки, но убежден, что Украина победит в войне.

О своей реакции Джонсон написал в социальной сети X. Он также призвал союзников предоставить Украине необходимые системы противовоздушной обороны и использовать замороженные российские активы для помощи Киеву.

Борис Джонсон отреагировал на российскую атаку

Бессмысленная атака

Джонсон заявил, что не знает, какой логикой руководствовался российский диктатор Путин, когда приказал атаковать украинский локомотив, стоявшего у польской границы.

"Мы можем с уверенностью сказать, что это тот вид случайной и бессмысленной атаки, с которой украинцы сталкиваются ежедневно – даже на гражданских железных дорогах", – написал экс-премьер-министр Великобритании.

По его словам, с начала полномасштабной войны Россия стала виновной в гибели 1700 сотрудников "Укрзализныци". Джонсон назвал сотрудников украинской железной дороги и пассажиров, которые ежедневно пользуются её услугами, "абсолютно героическими".

Призыв к союзникам

Экс-премьер Великобритании также задал вопрос, когда Украина получит необходимое количество средств противовоздушной обороны. Отдельно он затронул тему замороженных российских активов.

Джонсон заявил, что в банке Бельгии хранится более 140 млрд евро российских средств, а ещё около 10 млрд фунтов – в Лондоне. По его мнению, Великобритания могла бы показать пример в вопросе использования этих средств для помощи Украине.

"Украинцы победят – это стало ясно за последние три дня в их замечательной стране. Но мы гораздо быстрее положим конец этой ужасной войне, если все отнесемся к делу серьезно и предоставим им то, в чем они нуждаются и что заслуживают", – заявил Джонсон.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 13 сентября российский дрон атаковал дипломатический поезд с представителями европейских государств, который находился недалеко от украинско-польской границы. Поезд, в котором, в частности, ехали Борис Джонсон и советники по вопросам безопасности стран ЕС, накануне атаки досрочно покинул станцию Ягодин из-за оперативного изменения графика движения.

Еще раньше российские войска атаковали локомотив пассажирского поезда на Волыни, примерно в двух километрах от границы с Польшей. Удар произошел на фоне вторых суток подряд атак РФ по украинской железнодорожной инфраструктуре.

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