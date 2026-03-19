Украинцы хотят видеть военных во власти: блогер Шнайдер указал на 'феномен Буданова'

Назначение Кирилла Буданова на должность главы Офиса президента стало не просто кадровым изменением, а настоящим "социальным успокоительным" для страны. И оно напрямую связано с запросом украинского общества на военных во власти. Блогер Михаил Шнайдер разобрал природу так называемого "Феномена Буданова" на собственной странице в Facebook.

"Около 80% граждан хотят видеть военных на государственных должностях. И поскольку это назначение соответствовало ожиданиям людей, оно закономерно трансформировалось в высокие рейтинги поддержки и доверие к самому Буданову", – отметил Шнайдер.

По его мнению, феномен растущего доверия к людям с боевым опытом объясняется тем, что украинцы все чаще видят в них как гарантию безопасности и защиты, так и способность эффективно управлять государством.

"Украинское общество ищет опору у тех, кто дает ощущение безопасности. И военные на примере Буданова естественно и в дальнейшем будут становиться носителями этого доверия", – убежден блогер. По его словам, эта тенденция может существенно повлиять на формирование будущего политического ландшафта Украины.

В то же время, убежден Шнайдер, главным вызовом остается способность государства эффективно интегрировать военных в гражданские управленческие процессы.