Украинская делегация будет бойкотировать Парламентскую ассамблею ОБСЕ из-за допуска к ней россиян

Делегация Верховной Рады приняла решение не участвовать в зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая состоится 23-24 февраля в Вене. Причиной бойкота стал допуск представителей России.

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Об этом рассказала нардеп от фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, которая также входит в украинскую делегацию, в эфире национального телемарафона UA Разом. Однако, несмотря на отказ присутствовать на сессии, в Австрию наши политики все же поедут.

"Мы намерены прибыть туда для переговоров с нашими партнерами о том, что делать, как вывести из этого кризиса ОБСЕ и, по крайней мере, Парламентскую ассамблею ОБСЕ. Ситуация, когда одна или две страны могут заблокировать решения всего заседания, представляет собой глухой угол", – пояснила она.

Кравчук добавила, что Украина работает с партнерами по реформе ПА ОБСЕ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Австрия одобрила визы для членов российской делегации в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Помехой не стало, что все эти россияне находятся в санкционных списках Евросоюза.

В результате Вена стала объектом острой критики. Посол при ОБСЕ Майкл Карпентер прокомментировал данную ситуацию.

"Это точно не те люди, которые должны иметь возможность путешествовать в западные страны", – заявил он.

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