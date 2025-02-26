Украине нужно забыть о НАТО, но и Путину придется пойти на уступки, – Трамп

Президент США Дональд Трамп, обещавший покончить с войной в Украине за 24 часа, заявил, что не может гарантировать завершение "конфликта". При этом Киеву нужно забыть о членстве в НАТО, потому что якобы именно поэтому началось российское вторжение.

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Такое заявление Трамп выдал на пресс-конференции после заседания кабинета министров, которое он впервые провел при своем втором президентстве. При этом лидер США в очередной раз повторил, что "очень успешно" ведет переговоры с РФ и Украиной.

Дональд Трамп цинично повторил нарративы Кремля о "первопричине" полномасштабного вторжения. Правда, при этом он оговорился, что и России придется пойти на уступки, не раскрыв, на какие именно.

"Украине нужно забыть о НАТО, потому что это причина по которой началась война", – сказал Трамп.

Он добавил, что заставит Путина пойти на уступки, заявив, что только благодаря его победе на выборах "эта война закончится".

"Да, он пойдет на уступки. Он будет вынужден. И я думаю, я верю, что благодаря нашей победе на выборах эта война закончится. И также считаю, что если бы мы не победили, если бы эта администрация не выиграла с большим отрывом, война продолжалась бы еще долго, и Путин хотел бы взять все".

На вопрос, какие уступки придется сделать Путину, лидер США ответил: "Я не хочу говорить вам сейчас".

Он также добавил, что не может гарантировать завершение войны, но думает, что "все получится".

"Мы заключим соглашение с РФ и Украиной о прекращении убийств людей", – сказал президент США.

Дональд Трамп в очередной раз повторил свою мантру о том, что "мы очень успешно ведем переговоры с РФ и Украиной".

При этом он не забыл о деньгах, подчеркнув, что вернет средства, которые "США предоставили Украине".

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп подтвердил визит Владимира Зеленского в Вашингтон, который состоится уже в эту пятницу, 28 февраля. Трамп подчеркнул, что хочет вернуть все деньги, которые США предоставили Украине с начала полномасштабного вторжения.

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