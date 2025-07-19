Украине нужно оружие: Зеленский отреагировал на очередную масштабную атаку РФ

В ночь на 19 июля Россия атаковала Украину более чем тремя сотнями ударных дронов и более 30 ракет различных типов. В ряде регионов зафиксированы разрушения, повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, захватчики убили женщину и ранили людей в Одессе.

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О предварительных последствиях ночной атаки написал президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал партнеров нашего государства помочь защититься от российского террора, предоставляя вооружения и развивая совместное оборонное производство.

"Сегодня ночью наши воины различных подразделений отражали очередную российскую атаку. Более 300 ударных дронов и более 30 ракет различных типов были применены против наших городов. Сейчас продолжается уничтожение целей: в воздухе еще есть беспилотники", – рассказал глава государства.

Он отметил, что последствия российского террора зафиксированы в Донецкой, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Херсонской, Волынской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Житомирской областях. Везде продолжаются спасательные работы.

Так, в Сумах, подчеркнул Зеленский, захватчики повредили критическую инфраструктуру, там без электроснабжения осталось несколько тысяч семей. Комбинированные удары враг нанес по Шостке.

Страшные последствия фиксируются и в Одессе, где под ударом оказалась многоэтажка.

"Шесть человек ранены, и среди них ребенок. К сожалению, один человек погиб. Мои соболезнования родным и близким", – написал глава государства.

Также под вражескими ударами оказалась Днепропетровщина: оккупанты били ракетами и дронами по Павлограду.

"Повредили жилой дом, важную инфраструктуру. Всюду, где это необходимо, сейчас работают и помогают все службы, восстанавливают места и помогают людям после атаки", – отметил Зеленский.

Президент в очередной раз подчеркнул, что Украина нуждается в помощи мирового сообщества, чтобы остановить ежедневный кровавый террор России, главной мишенью которого были и остаются гражданские украинцы.

"Спасибо всем лидерам, которые понимают, насколько важно оперативно реализовывать наши договоренности. Совместное производство оружия, инвестиции в производство дронов в Украине, в частности дронов-перехватчиков, предоставление систем ПВО и ракет к ним, а также возможность их производства здесь, в Украине, – все это спасает жизни и нужно Украине уже сейчас", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, по данным Воздушных сил ВСУ, в целом россияне во время атаки в ночь на 19 июля задействовали 379 дронов и ракет различных типов, включая баллистику. Только "Шахедов" в воздушном пространстве нашего государства насчитывалось около 200.

Силы ПВО сбили 208 средств воздушного поражения врага: 185 "Шахедов", 7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23, 7 крылатых ракет Искандер-К, а также 9 крылатых ракет Х-101. Еще часть целей локально потеряны. Зафиксировано попадание 5 ракет и 30 ударных БпЛА.

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