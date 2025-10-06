Выборы в Чехии: меньше снарядов для Украины – больше равнодушия. Развернет ли страну 'чешский Трамп' на 180 градусов, чтобы 'лучше видеть' Кремль

В Центральной Европе в очередной раз появился призрак ревизии курса – на этот раз в Праге. Правый популист Андрей Бабиш, которого называют "чешским Трампом", и его партия ANO победили на парламентских выборах, которые состоялись 3-4 октября, играя на усталости избирателей от войны, цен и Брюсселя. Голосование рискует превратить Чехию в еще одну головную боль для ЕС.

ANO значительно опередила оппонентов, получив 35 процентов. Для сравнения: правящая правоцентристская коалиция премьер-министра Фиалы имела около 23 процентов. Бабиш уже обещает сократить поддержку Украины, обжаловать увеличение военных расходов НАТО и противостоять Брюсселю. После объявления результатов лидер ANO уже заявил, что Украина пока не готова к вступлению в ЕС. Ирония момента в том, что именно Чехия, которая приняла больше всего украинских беженцев на душу населения в ЕС и была одним из флагманов поддержки Киева, теперь рискует возглавить лагерь "уставших" от войны. Таким образом, Украина может потерять одного из самых последовательных партнеров в вопросе вооружений, ЕС – еще один голос в пользу санкций, а НАТО – важный мостик между Балтией и Балканами.

На фоне падения доверия к Брюсселю и экономического разочарования чешское общество легко поймали на крючок риторики "зачем помогать Украине, если самим трудно". Этот тезис – простой, но политически разрушительный. Именно из-за него Бабиш стал символом нового европейского популизма: не столь пророссийского, как у Орбана или Фицо, но достаточного, чтобы расшатать общую линию Запада. И если раньше Прага была примером, как маленькая страна может влиять на большую войну (чего только стоит инициатива по поставкам снарядов для Украины), то теперь она рискует показать обратное – как усталость может повлиять на войну больше, чем оружие.

Чехия при Бабише не станет откровенно и открыто пророссийской. Но она точно будет равнодушной, чего и хочет Кремль от Европы. И это хуже. Потому что равнодушие разлагает солидарность быстрее, чем любой ультиматум Путина.

Кто такой Бабиш?

Премьер страны Петр Фиала еще перед выборами предупреждал: голосование определит, "останется республика частью Запада или будет дрейфовать на Восток". Формула точная – Чехия оказалась на грани. Популист Бабиш мастерски соединил месседжи социальной заботы с антиэлитарной риторикой и критикой помощи Украине. Его партия ANO не декларирует открыто пророссийских симпатий, однако опасно балансирует между прагматизмом и умиротворением Кремля – в стиле словацкого премьера Фицо.

Бабиш – не типичный политик. Это миллиардер, который превратил бизнес в партию, а партию – в бизнес-проект. Его Agrofert контролирует десятки предприятий и медиа, создавая замкнутый цикл влияния – производство, информация, политика. Он любит говорить не об идеях, а о деньгах, не о принципах, а о "здравом смысле". Его избиратели – это те, кто устал от высоких цен, войны, Брюсселя и моральных лекций о "ценностях". Именно эта усталость и стала его политическим капиталом.

Бабиш не скрывает своего недоверия к ЕС: критикует "брюссельскую бюрократию", выступает против введения евро, ставит под сомнение "зеленый курс" и спекулирует на теме "чрезмерной помощи Украине". Его главный месседж прост – "чешские деньги должны оставаться для чехов". За этой формулой кроется идеология нового эгоизма, которую Москва только приветствует. Параллели с Дональдом Трампом очевидны: антиэлитная риторика, самопиар, пренебрежение к "старой политике", демонстративная грубость и бескомпромиссность.

Политически он близок к Орбану и Фицо, хотя не так откровенен в риторике. Бабиш – это Орбан с человеческим лицом, который не отрицает НАТО, но готов договариваться с кем угодно, если это уменьшит цены на газ. И это опаснее, чем прямое пророссийство: потому что прагматизм без ценностей всегда заканчивается зависимостью.

Избирательная стратегия Бабиша была построена на трех элементах – усталость, страх и ностальгия. Усталость от войны, страх перед будущим, ностальгия по временам стабильности, даже если она была иллюзией.

Чехия, как и большинство европейских государств, переживает экономическую турбулентность. Рост цен, недовольство тарифами, миграционные волны – все это Бабиш мастерски превращает в аргументы против правительства Фиалы. Его месседж прост: "Почему мы платим за войну, которая не наша?" Именно здесь начинается опасная зона. Не потому, что Бабиш прямо поддерживает Москву, а потому, что он легализует ее нарратив – "не вмешивайтесь, думайте о себе". И когда популизм помещает эту позицию в обертку социальной заботы, она выглядит человечной.

"Чешские деньги для чешских граждан" – звучит невинно, но политически это удар по солидарности Запада. Добавляем сюда системную дезинформацию – и имеем смесь, которую Кремль экспортирует в каждую европейскую демократию, помогая побеждать таким как Бабиш.

Тревожная перспектива коалиции

Бабиш, вероятно, не сможет получить большинство в 200-местной нижней палате, а это означает, что ему понадобится поддержка для формирования правительства. Все основные партии страны исключили сотрудничество с Бабишем после выборов, не оставляя ему другого выбора, кроме как обратиться к более экстремальным вариантам.

Его вероятными партнерами являются правопопулистская партия "Автомобилисты за себя" и ультраправая, евроскептическая партия "Свобода и прямая демократия" (SPD). Такая перспектива напугала как аналитиков, так и политических оппонентов. Во-первых, ANO, SPD и "Автомобилисты" входят в группу ультраправой "Патриоты Европы" в Европейском парламенте, которая активно выступает против любых проукраинских инициатив. Во-вторых, ультраправая партия SPD, глава которой политик японско-ческого происхождения Окамура публично выступал против любой помощи. А это значит, что в своей внешне-политической программе Бабиш вынужден будет учесть эти взгляды, что для Украины не несет ничего хорошего.

Союз Орбан–Фицо–Бабиш

Идеологически Бабиш не радикал. Но его прагматизм делает его удобным союзником для Орбана и Фицо. Формируется условная "ось сопротивления" – Будапешт, Братислава, Прага. Все трое апеллируют к "национальному интересу", размывая грань между нейтралитетом и безразличием.

Орбан давно превратил антиевропейскую риторику в политический капитал, Фицо сделал из нее основу своего возвращения, а Бабиш идет тем же путем. Вместе они могут создать мощный центр влияния в Центральной Европе, который будет блокировать санкции, военные решения ЕС и укрепление сотрудничества с Украиной. Для Москвы это идеальный сценарий — создать "санитарный кордон равнодушия" между Берлином и Варшавой. Плюс лишь в одном – Бабиш не фанатик, а бухгалтер. И если завтра его баланс изменится, он первым выйдет из этой игры.

Последствия для Украины: меньше оружия, больше "миротворчества"

Бабиш и его партия ANO открыто не на стороне России... но гораздо больше склоняется к России, а не к Украине. Бабиш уже пообещал уменьшить поддержку Украины и особенно критиковал пражскую инициативу по боеприпасам, которая поставляет миллионы снарядов украинцам, и пообещал отменить ее, предложив НАТО реализовать эту схему вместо этого, что создаст промежутки в цепях поставок, особенно если другие партнеры не компенсируют недостаток быстро. Его риторика "достаточно расходов на чужую войну" уже стала удобным лозунгом для тех, кто хочет политического выхода из войны без победы. Такие месседжи не только ослабляют поддержку Киева, но и формируют новую норму – равнодушие к агрессии, замаскированную под "заботу о собственных гражданах".

Победа Бабиша может сместить баланс весов Центральной Европы из Брюсселя и направить европейские настроения в отношении Украины. Соседняя Словакия склоняется к Москве, тогда как Австрия имеет темные связи с Россией, а Венгрия больше всего симпатизировала Кремлю, в течение лет войны.

Дипломатически Чехия может перейти в "пассивную фазу": меньше инициатив в ЕС, меньше давления на Россию, меньше решимости в санкциях. Вместо твердой позиции появится мягкая формулировка – "мир через переговоры". Это – проверенный рецепт Кремля, который всегда предлагает переговоры после каждой оккупации. Риски очевидны: снижение военной помощи, ослабление санкционного давления, демобилизация общественного мнения. И хуже всего – информационная капитуляция, когда в чешском медиапространстве все громче звучат тезисы о "бесполезности войны" и "коррупции в Украине".

Будет ли Чехия новой Словакией и факторы, которые могут смягчить риски

Словацкий сценарий по вопросу поддержки Украины выглядит для Праги вполне реалистичным. Начать можно с "пересмотра приоритетов", затем "пауз в военной помощи", а далее – "перенос акцентов на дипломатию". Все это уже звучит знакомо.

Да, сегодня Чехия – активный союзник Украины, но если парламент и правительство окажутся под контролем ANO, баланс может быстро исчезнуть. У Чехии может появиться двойная внешняя политика: формально проевропейская, фактически – изолированная. Для НАТО это тоже тест. Чехия играла важную роль в проекте поставки боеприпасов для Украины. Если инициатива "перейдет" под альянс, то формально все останется на месте, но политическая энергия исчезнет. И тогда Прага, которая еще год назад выступала за "твердый фронт", станет страной "тихого нейтралитета".

В то же время, в отличие от Словакии, где Фицо удалось провести на пост президента своего давнего соратника Петера Пеллегрини, который способствует его правительственной политике, то от действующего президента Чешской Республики Петра Павла такого содействия ожидать не приходится. Его позиция четко проевропейская и проукраинская. Бывший генерал НАТО, он уже заявил, что не будет назначать министров, которые сомневаются в членстве страны в ЕС или Альянсе. Это формальный, но важный предохранитель от резкого изменения внешнего курса Чехии.

Последствия для Европы: новая трещина в единстве

Победа Бабиша может означать появление нового популистского вектора в Центральной Европе. Речь идет не только о Чехии – это сигнал для всех, кто устал от сложных решений и стремится к простым лозунгам. ЕС получит еще одну страну, готовую блокировать решения по миграции, климату, обороне или санкциям. Количество "малых Орбанов" в Союзе будет расти, а это – главный кошмар Брюсселя: фрагментация, вето, бесконечные компромиссы. Если Прага начнет играть в "собственную игру", европейская архитектура безопасности посыплется изнутри.

Европейская солидарность с Украиной может ослабнуть. Когда даже один член ЕС блокирует решение, консенсус становится недостижимым. И если Чехия, до сих пор один из лидеров помощи Киеву, вдруг "займет паузу", это создаст психологический эффект домино.

А еще – конфликты с Брюсселем. Бабиш имеет давнюю историю споров с Еврокомиссией из-за субсидий и конфликта интересов. И если он вернется во власть, то это будет означать очередное противостояние Праги с европейскими институциями. А любой раскол внутри ЕС – это всегда плюс для Москвы.

Как Россия может воспользоваться

Москва не требует от Бабиша открытых заявлений о "дружбе". Ей достаточно, чтобы Чехия начала говорить о "мире", а не о поддержке Украины. Российская пропаганда уже давно тестирует чешское общество через TikTok, анонимные телеграм-каналы, псевдоэкспертов и "экономические аргументы". Главный месседж – "война слишком дорогая для Европы". И здесь ANO становится идеальным ретранслятором: без прямого сотрудничества, но с политическим резонансом. Российская дезинформация в Чехии работает не через фейки, а через уставших людей. Им не нужно убеждать, что Украина "плохая". Достаточно убедить, что "все сложно".

По оценкам чешских аналитиков, ежемесячно в информационном поле циркулирует до 5 тысяч пророссийских материалов. Их цель – не победить, а размыть границы между правдой и ложью. Если новое правительство уменьшит финансирование программ борьбы с дезинформацией, российские медиа-сети получит прямое пространство для влияния. И тогда Чехия – еще вчера центр поддержки Украины – рискует превратиться в полигон для "гибридных тестов" Кремля. Впрочем, чешское гражданское общество не сдается. Именно активность журналистов, аналитиков и ветеранов, прошедших украинский фронт, сдерживает окончательный дрейф. Пока что.

Кремль может использовать несколько направлений влияния:

Энергетика: если правительство ANO выступит против "зеленого курса", Россия получит возможность навязать идею возвращения к "дешевым энергоносителям".

Экономическое влияние: Бабиш – олигарх со скандальной историей злоупотреблений еврофондами. Для Москвы это поле для косвенных договоренностей и "серых схем".

Венгерский сценарий, где бизнес и политика сливаются в общий интерес, может повториться и в Праге. Если ANO будет искать финансирование под социальные обещания, российские деньги найдут путь.

Постепенная формула Кремля проста – создать в ЕС "ось скептиков": Орбан в Будапеште, Фицо в Братиславе, Бабиш в Праге. Три страны, которые могут блокировать любое решение, касающееся Украины или санкций. Даже одна такая страна способна парализовать механизмы ЕС. А три – это уже политическая стратегия. И Кремль ее видит как долгосрочную инвестицию: в уставшую Европу, где страх перед рецессией сильнее страха перед Путиным.

Помощь Украине под угрозой, как и положение украинцев в Чехии

Бабиш сыграл на экономических проблемах и теме мигрантов. И здесь, к сожалению, можем получить историю, подобную польской: когда новоизбранный президент Навроцкий начал сокращать помощь украинцам. Есть риск, что Чехия пойдет по этому пути. Из положительного – партия "Досить" в парламент не прошла, а СПД потеряла позиции – вместо двадцати депутатов имеет лишь пятнадцать. Это важный сигнал, в том числе для самого Андрея Бабиша: пророссийские силы в Чехии не пользуются популярностью. А эти движения были не просто антиевропейскими – они активно продвигали российские нарративы. За партию "Достаточно" российские пропагандисты, как сообщают, работали буквально "квадратно-гнездовым методом", заливая социальные сети огромными информационными ресурсами. Эти партии открыто выступали против ЕС и НАТО – фактически с антиконституционными лозунгами – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал директор центра прикладных исследований "Пента" Александр Леонов.

По мнению эксперта, стоит учесть, что у Бабиша значительные бизнес-интересы, в том числе в Европе. Он напрямую зависит от европейских дотаций, в частности аграрных. И этот фактор создает мощный рычаг влияния на него. Аргумент "Россия даст больше денег" здесь не работает: санкции делают любые контакты токсичными, а для владельца крупного бизнеса это риски не только финансовые, но и уголовные. Уже есть прецеденты, когда европейские бизнесмены получали реальные сроки за нарушение санкций против России. Поэтому Бабишу это неинтересно.

"Еще один фактор – президент Чехии вполне может отказаться одобрять коалицию, если в ней будут антиевропейские силы. Тематика безопасности остается актуальной. Именно на этом может сыграть президент Чехии, аргументируя необходимость снарядной помощи Украине. Не стоит забывать и об историческом контексте – травму 1968 года, советскую оккупацию, память о которой в чешском обществе жива. Это тоже сдерживает любые симпатии к Москве", - считает Александр Леонов.

По его мнению, в партии Бабиша много умных, умеренных людей. ANO когда-то стартовала как либеральная партия, и хоть сейчас делает реверансы вправо, в ее рядах остается значительное количество либерально настроенных политиков. Это может стать внутренним сдерживающим фактором – не дать Бабишу перейти границу в сотрудничестве с крайне правыми или антиевропейскими силами.

Что касается Украины, то самой уязвимой может стать именно "снарядная инициатива", считает Леонов. Но даже здесь возможен компромисс: например, НАТО официально перебирает координацию, а Чехия сохраняет роль администратора или логистического центра. Бабиш после выборов смягчил риторику – заявил, что вопрос поставок снарядов должен координировать НАТО, а Чехия будет действовать в соответствии с совместными решениями. То есть он ищет форму, которая позволит "сохранить лицо". Формально помощь продолжается, но без политических потерь для Бабиша.

Еще один негатив - социальная поддержка украинцев в Чехии действительно может пострадать – и существенно. Это главная опасность. Однако, несмотря на все, Чехия вряд ли сделает резкий "венгерский" разворот. Память о советской оккупации, осознание российской угрозы и позиция президента станут предохранителями. Тема безопасности там еще долго будет оставаться в центре внимания. Его партия в целом напоминает партии "трампийского типа" – популизм, бизнес-прагматизм, лозунги "против системы". И здесь многое будет зависеть от позиции самого Дональда Трампа и США. Если Вашингтон сохранит поддержку Украины, Бабиш вряд ли рискнет идти против течения.

"Для понимания – давайте посмотрим на Словакию. Там власть на словах отказывается помогать Украине, но военные заказы для своих заводов берет охотно. Премьер Фицо – типичный пример циничного прагматизма: может позировать "другом Москвы", но когда речь идет о выгоде, действует рационально. То же самое касается и Чехии. Она может официально уменьшить объемы помощи, но останется бенефициаром военных контрактов – ремонт, сборка техники, подготовка персонала и тому подобное. Тем более, ЕС выделяет около 800 миллиардов евро на развитие оборонно-промышленного комплекса. А страны НАТО должны довести свои оборонные расходы до 5% ВВП, в том числе учитывая помощь Украине. То есть Бабишу придется выбирать: либо поддержка Украины в рамках этих программ, либо прямые расходы из бюджета, что больно ударит по экономике. А значит, рациональные аргументы будут преобладать. Все будет зависеть от состава коалиции. Если туда попадет СПД, а президент не сможет это предотвратить – политика может стать более противоречивой. Если же формат коалиции будет иным, мы увидим другой курс, ближе к центру", – подчеркнул Александр Леонов.