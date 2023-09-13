Обновленный отчёт Управления Верховного Комиссара ООН обнародовал данные о жертвах среди гражданского населения Украины во время войны: по состоянию на начало сентября 2023 года - 9,62 тысячи мирных украинцев погибли, 17,53 тысячи получили ранения разной степени тяжести. Кроме того, российские военные систематически совершают пытки и убийства как гражданских украинцев, так и военнопленных ВСУ. Указанная цифра относительна: достоверные данные о человеческих жертвах на оккупированных территориях Украины – отсутствуют.

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Вероятно, количество убитых и замученных украинцев может составить десятки, если не сотню тысяч человек. The New York Times опубликовала статью, в которой говорится, что пытки, которые совершали россияне против украинских гражданских лиц и военнопленных, достигли того уровня, который можно считать систематической политикой Кремля. В частности, спец докладчик ООН Алис Джилл, со ссылкой на показания очевидцев, заявила о систематических пытках гражданских украинцев в разных центрах задержания под российской оккупацией, а также о пытках против украинских военнопленных. 90% украинских военнопленных, вернувшихся из российского плена, подверглись пыткам – физическому и психологическому издевательству, иногда – сексуальному насилию. 80% украинских военнопленных в РФ сознательно морят голодом. Россия продемонстрировала наиболее варварское вторжение со времен Второй Мировой войны: так называемая СВО стала сплошным преступлением против гражданских: убийства, расстрелы, изнасилования, принудительная депортация – далеко не полный перечень военных преступлений РФ вместе с бездумным разрушением населённых пунктов. Это умышленный геноцид украинцев по национальному признаку.

Нет никакого смысла в переговорах с Кремлём: Путин создал агрессивный, тоталитарный режим, не только осуществляющий территориальную экспансию, но и ненавидящий мир. Российская пропаганда последовательно прививает россиянам ненависть ко всем "не русским" по происхождению. Соответственно, указанная угроза касается всего цивилизованного мира, победить её можно исключительно на поле боя в Украине. Единственный рецепт получения надежных "гарантий безопасности" от РФ – нанесение её армии сокрушительного поражения, а её экономике – тяжёлого ущерба. Санкции, эмбарго на торговлю, поставки оружия для ВСУ – необходимый вклад в борьбу с государством-террористом.

Financial Times опубликовала материал о передаче Вашингтоном ракет большой дальности ATACMS для украинской армии – соответствующее решение находится на финальной стадии. Кроме того, стало известно, что истребители F-16 могут оказаться на фронте уже этой зимой. Вышеперечисленное свидетельствует о постоянной поддержке Украины со стороны Запада – указанная тенденция постоянно увеличивается в результате успешного наступления ВСУ.

Относительно передачи Вашингтоном ракет средней дальности ATACMS для Украины президент США Джо Байден близок к принятию соответствующего решения. Великобритания и Франция передали Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow и SCALP соответственно. Их использование доказало неспособность российских систем ПВО противодействовать такому типу ракет. Каждый новый пакет современного западного оружия укрепляет ВСУ и приближает победу Украины над Россией.

В течение последних двух недель ВСУ имели успех на разных участках фронта, где они закрепились и создали плацдарм для дальнейшего наступления – у российской пропаганды нет никаких зацепок, чтобы создать видимость успеха у россиян, поэтому она традиционно называет Украину и Запад врагами России, которых следует уничтожить. Представитель госдепартамента США Виктория Нуланд отметила впечатляющий прогресс украинского контрнаступления. По словам Нуланда, Россия создали мощную оборону на оккупированном юге Украины, но ВСУ неустанно разрушают её, продвигаясь вперед. Силы обороны Украины установили контроль над буровыми платформами "Петр Годовалец", "Украина", "Таврида" и "Сиваш" в акватории Черного моря между островом Змеиный и западным побережьем Крыма. Морские буровые платформы – собственность Украины, захваченная российскими оккупантами в 2014 году. Под контролем РФ буровые платформы вели незаконную добычу на украинском шельфе. Морские вышки также служили военными объектами РФ: вертолётными площадками и конструкциями для размещения технических средств наблюдения. В настоящее время эта инфраструктура агрессии ликвидирована. Установление контроля над буровыми платформами у крымского побережья свидетельствует о расширении операционного пространства Сил обороны Украины в Чёрном море и приближает время освобождения Крыма. Операция на газодобывающих платформах имеет большое символическое значение: Украина начала возвращать то, что было захвачено Россией ещё до полномасштабного вторжения.