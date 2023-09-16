Украина возобновляет контроль в Черном море и может разблокировать порты для всех видов продукции – эксперт

России сейчас важно продемонстрировать миру свою важность и вернуть зерновую инициативу. Тем не менее, Украина сейчас восстанавливает контроль в Черном море и может самостоятельно разблокировать порты для всех видов продукции, а не только для зерна.

Об этом рассказал кандидат экономических наук, главный консультант центра внешнеполитических исследований Национального института экономических исследований Иван Ус.

"России важно продемонстрировать свою важность. Есть информация о переговорах между ООН и министерством иностранных дел России, а также заявления Эрдогана относительно требований РФ – там нереалистичные вещи. То есть сейчас для России реально период, когда нужно поднять свою стоимость в мире. Потому что реально они опасаются, что Украина возобновит возможность экспортировать зерновые без участия России", – убежден Ус.

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В то же время он отметил, что Украине нет смысла возвращаться к зерновому соглашению – нужно работать над расширением товарной линейки экспорта.

"Мы можем расширить количество товаров, подпадающих под инициативу, и расширить количество участвующих в ней портов. Вполне возможно их подключить, если со стороны Украины будет гарантия неатаки российских лодок возле Новороссийска. Мы должны экспортировать все товары – и металлы, и химию", – подчеркнул эксперт.

По его словам, Украина может согласиться даже на осмотр кораблей со стороны РФ, ведь оружие мы получаем не по морю. В то же время, такое согласие может быть только добровольным – ведь ставить нам какие-либо требования на море РФ уже не может.

"На такое соглашение (осмотр кораблей – Ред.) мы можем пойти. Но опять-таки – это наши уступки. Ведь мы видим из последних новостей, что Украина реально понемногу восстанавливает контроль над определенными частями Черного моря. И, в принципе, если Россия не вернется к соглашению, мы можем продолжить этот процесс", – резюмировал Ус.

Как известно, на днях силы ГУР вернули под контроль Украины буровые платформы "Петр Годованец" и "Украина", а также СПБУ "Таврида" и СПБУ "Сиваш". В ходе операции спецназу удалось захватить запас вертолетных боеприпасов и станцию "Нева", которая может контролировать движение кораблей в Черном море.

Ранее эксперты говорили, что успешные атаки на флот РФ свидетельствуют о развертывании украинского "морского фронта" и они уже стали проблемой для россиян: страхование их кораблей значительно подорожало. Поэтому Путин пытается вернуться к формату зерновой операции, но для Украины в этом смысле уже нет – мы способны открыть Черное море для экспорта всех видов продукции, а не только зерна, и не зависеть от контроля агрессора.