'Украина ведет борьбу для всей Европы': Зеленский провел пресс-конференцию с президентом Австрии. Главные заявления и видео

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Австрию встретился с президентом этой страны Александром Ван дер Белленом. После переговоров лидеры обеих стран провели пресс-конференцию. Главными темами были: гуманитарное разминирование, возвращение похищенных Россией украинских детей, энергетическая и кибербезопасность, продолжение поддержки Украины, углубление сотрудничества в различных областях и участие австрийского бизнеса в послевоенном восстановлении Украины.

Видео дня

Об этом глава государства сообщил в соцсетях и опубликовал соответствующее видео. Зеленский прежде всего поблагодарил Австрию за поддержку украинцев и нашей страны. "Важно, что поддержка Австрией Украины расширяется: гуманитарное разминирование, возвращение похищенных Россией украинских детей, энергетическая и кибербезопасность, совместная европейская санкционная политика и послевоенное восстановление Украины. Углубляем сотрудничество наших государств на уровне общин и регионов и привлекаем австрийский частный бизнес для устойчивости Украины.

Спасибо Австрии, австрийскому народу и лично Федеральному президенту Александру Ван дер Беллену и госпоже Дорис Шмидауэр за поддержку Украины и наших людей", – сказал Зеленский.

Украина ценит готовность Австрии обеспечить посредничество для встречи с российской стороной, а также рассчитывает на поддержку реконструкции страны, заявил президент Владимир Зеленский.

"Конечно, говорили мы сегодня и о необходимости поддержать все совместные усилия ради мира. Мы ценим готовность Австрии обеспечить достойное посредничество для встречи с российской стороной", – отметил президент.

Владимир Зеленский сказал, что проинформировал президента Австрии Александра Ван дер Беллена о ситуации на поле боя, о российских ударах по нашим городам и селам и поблагодарил за понимание и готовность помогать.

"Очень рассчитываем на поддержку Австрии в реконструкции Украины, Это нужно делать и не только после войны, но уже сейчас, чтобы дать больше возможностей нашим людям, нашим городам. Уже есть соответствующая работа, в частности на уровне между регионами, между нашими общинами - Украины и Австрии. Я хочу за это поблагодарить", – сказал президент.

Также Зеленский сказал, что Украина рассчитывает на поддержку Австрии в вопросах бывших украинских чиновников и олигархов, которые скрываются от правосудия.

Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Вене президент Украины Владимир Зеленский, сообщает "Европейская правда".

По словам Зеленского, важно, чтобы Украина и Австрия сотрудничали в вопросах правосудия.

"Мы рассчитываем на поддержку Австрии, государства и общества, в чувствительном для Украины вопросе относительно бывших украинских чиновников, олигархов, которые скрываются от правосудия Украины и используют Европу, используют безусловно и Австрию, как тайник для хранения их украденных активов", – сказал Зеленский.

Он добавил, что это "вопрос справедливости".

Также Украина будет благодарна Австрии за поддержку в вопросе об утверждении кластеров и прогресса переговоров по вступлению Украины в ЕС, заявил Зеленский.

Президент Зеленский также поблагодарил коллегу за поддержку украинцев и украинской позиции. Он анонсировал разговор с канцлером Австрии о сильных санкциях, которые будут побуждать Москву к миру.

"18 пакет санкций ЕС должен стать результативным. Важно также продолжить уже введенные санкции, включая замораживание российских активов. Конечно, говорили мы и о необходимости поддерживать все совместные усилия ради мира. Мы ценим готовность Австрии обеспечить достойное посредничество для встречи с российской стороной", – сказал Зеленский.

Со своей стороны президент Австрии Александр ван дер Беллен сказал, что Украина дала ясно понять, какую систему ценностей она выбрала – правовое государство, открытое общество и демократия. И это надо защищать от насилия, подчеркнул лидер Австрии.

"Я очень ценю то, что вы сегодня здесь вместе с нами. Австрия и Украина со времен монархии Габсбургов очень тесно связаны", – сказал ван дер Беллен.

Он отметил, что Австрия – военно-нейтральная страна, но не с политической точки зрения.

"Россия – однозначный агрессор", – сказал президент Австрии и призвал Кремль начать честные переговоры.

Он подчеркнул, что мир не может наступить без учета интересов безопасности Украины и заверил, что Австрия поддерживает все санкции против России, а также вступление Украины в ЕС.

Австрия хочет помочь возвращению украинских беженцев домой, добавил президент Александр ван дер Беллен. Также страна назначила правительственного координатора по восстановлению Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в понедельник, 16 июня, президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской впервые за время полномасштабного вторжения прибыл с официальным визитом в Австрию. Там глава государства встретился с федеральным президентом Александером Ван дер Белленом и канцлером Кристианом Штокером.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!