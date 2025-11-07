Украина налаживает производство аналогов Mavic и планирует локализацию производства Gripen: что известно

Украина запускает массовое производство беспилотников, которые заменят популярные китайские дроны Mavic. Все потребности военных в дронах государство намерено закрыть собственными силами.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами. По его словам, уже найдены альтернативы Mavic, а производство будет развернуто в ближайшее время.

"Далее Mavic. Очень важный вопрос. Кроме тех контрактов, которые у нас есть, они проплачиваются, у нас все это работает. Мы искали альтернативы. Альтернативы найдены. Будет массовое производство этой альтернативы. Сейчас будут готовиться финансируемые соответствующие контракты", – отметил Зеленский.

Отечественные разработки без дронов DJI

Как уточняет Forbes, в Украине уже есть несколько моделей, которые могут заменить китайские Mavic. В частности, компания Ukropter создала дрон Yautja, который на фронте получил прозвище Shmavik. Эти аппараты уже поставляются украинским подразделениям. Потребность в собственных разработках возросла после того, как китайская компания DJI ограничила продажу своих дронов в Украину.

Запрет поставок со стороны Китая вызвал серьезные логистические проблемы. Украинским волонтерам пришлось покупать Mavic через посредников, а это удорожает и замедляет процесс. Кроме того, Пентагон запретил использовать дроны DJI из-за рисков передачи данных производителю.

Планы сотрудничества со Швецией

Во время того же брифинга президент сообщил и о договоренностях со Швецией по локализации производства истребителей Gripen на территории Украины. Киев и Стокгольм подписали меморандум о совместном строительстве и поставке самолетов.

По словам Зеленского, сотрудничество с Saab и правительством Швеции позволит Украине получить современные боевые самолеты и технологии, а также развивать собственное производство в авиационной отрасли. Это соглашение является логическим продолжением курса Украины на расширение оборонного партнерства с европейскими странами.

Министр обороны Денис Шмыгаль во время брифинга подчеркнул, что документ предусматривает начало локализации производства Saab JAS 39 Gripen на территории Украины. По его словам, подписание соглашения стало важным шагом в развитии оборонно-промышленного сотрудничества между двумя странами.

Шмыгаль уточнил, что меморандум заключен между одной из украинских компаний и шведским производителем SAAB. Согласно плану, до 2033 года в Украине развернут значительное производство самолетов – от крупноузловой сборки до изготовления отдельных компонентов.

Технологии, финансирование и приоритеты

Украинская сторона и Министерство обороны Швеции уже "детально отработали" все технические и логистические детали будущей программы. Предполагается поставка около 150 истребителей Gripen класса ЕКО, которые станут частью долгосрочной модернизации украинских Воздушных сил.

Президент Владимир Зеленский отметил, что обсуждение сроков поставки будет держаться в пределах закрытой коммуникации до момента решения финансовых вопросов. Он отметил, что среди возможных источников финансирования рассматриваются замороженные активы России и двусторонние договоренности с партнерами.

"Приоритетом для нас является авиация – это направление, которое существенно меняет ситуацию на фронте", – добавил глава государства.

Ранее OBOZ.UA писал, что Украина надеется получить первые шведские истребители JAS 39 Gripen уже в 2026 году и рассчитывает принять на вооружение 150 таких самолетов. Владимир Зеленский отметил, что Gripen является частью украинских гарантий безопасности.

