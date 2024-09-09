Ещё немного, и Украина окончательно проиграет информационную войну в мировом медиапространстве. А это может привести к неблагоприятному характеру окончания войны с Россией, что может стать значительной травмой для украинского народа. Россияне ощущают себя в мировом информационном пространстве достаточно комфортно. Их посольства стали центрами информационной войны против Украины в каждой стране, где они существуют. Россия забрала себе все бывшие советские посольства, а СССР имел свои дипучреждения практически в каждой стране мира.

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Там, где нет украинского посольства, у россиян вообще есть в этой стране информационная монополия на освещение событий российско-украинской войны. Но проблема в том, что даже в тех странах, где есть украинское дипломатическое присутствие, информационная активность Украины на очень низком уровне. Все сводится к официальным поднятиям флага, выставкам фотографий с фронта, мерам культурной дипломатии, что важно, однако в военное время не может заменить ведение затяжных информационных сражений. Возможно, для многих это станет открытием, но если вы действительно в информационной войне с врагом, то информационные битвы с противником продолжаются постоянно, чуть ли не бесконечно.

Но для абсолютного большинства украинских дипучреждений это вообще непонятно, как это может быть. Может, и должно быть, это значит, что российской пропаганде вы наступили на болезненный мозоль и она никогда не пропускает информационные выпады против себя, понимая опасность дискредитации в глазах местного политикума и граждан конкретной страны официальной политики Кремля. Российский МИД постоянно и чётко отслеживает все информационные прорывы и наступления против московской пропаганды, поэтому реагирует мгновенно.

В штате министерства спецподразделение по подготовке оперативных дискредитирующих Украину материалов. В Москве также присутствуют информационные центры российских спецслужб, формирующих информационные пулы за границу, часто под вывесками полугосударственных или общественных учреждений. В Москве в ответ на каждую антироссийскую статью, если не справляется посольство, всегда быстро готовится ответ Центра, публикуемого симметрично, то есть в том же СМИ, где вышла, или асимметрично, в другом информационном портале этой стране, вроде как независимо подготовленный материал. Каждая статья, публикуемая в зарубежных СМИ, имеет свой бюджет. Чем влиятельнее издание или портал, тем сумма выделенных средств будет выше. С этим в Украине проблемы.

Но учитывая, что украинские дипучреждения в информационной войне очень пассивны, большинство материалов россияне размещают не в ответ на украинские публикации, а как свои ударные материалы, где украинская политика дискредитируется открыто, или скрыто. Такие пророссийские статьи периодически выходят в ведущих американских и мировых СМИ под видом анализа событий в Украине независимых экспертов. Их редакции размещают такие материалы, потому что фамилии авторов известны, экспертный уровень также вроде бы не вызывает подозрений.

Только никто не знает, или делает вид, что не знает, о заказном характере публикаций. Российские спецслужбы десятилетиями работают с удобными журналистами или экспертами, при том, что это сотрудничество начинается, когда те ещё были молодыми и малоизвестными. С такой личностью контакты длятся долгий период. Виды поощрения для такой деятельности журналиста, редактора или лидера общественного мнения очень разные. Они должны быть незаметны, чтобы не засветить контакт этого лица с представителями российских спецслужб. Это, как правило, наличные деньги, или криптовалюта, ценные подарки, бесплатный отдых, да что угодно. Понятно, что так работают не только россияне, а вот в отношении деятельности украинцев – это большой вопросительный знак. Не хватает финансирования.

Между тем, Киев не должен отдавать на растерзание Москве мировое информационное пространство. Это очень опасно для национальных интересов Украины. У нас нет координирующего органа по информационной работе на за границу. Здесь больше работает МИД, далее спецслужбы, по касательной Минкультинформ и СНБОУ. В принципе, эту работу могло бы возглавить Министерство иностранных дел на уровне курирующего замминистра по информационной политике, потому что объективно МИД имеет свои представительства во всех знаковых странах мира, или кто-то из заместителей секретаря СНБОУ. Но опять же, это не очень интересно, ведь о существующих проблемах не в курсе даже должностные лица достаточно высокого уровня. Кроме того, информационное направление МИД провалило. Спасает ситуацию очень проактивная медиа-позиция президента, руководителя Офиса, отдельно главы МИД, некоторых депутатов, но это только важный верхний слой работы. Далее, ниже почти пустота. Половина дипучреждений даже после 2,5 лет войны не смогла опубликовать ни одного проукраинского материала в СМИ страны аккредитации, считая достаточным публикацию постов на своей странице фейсбука или других социальных сетей, которые читают только украинская община и коллеги-дипломаты. Если в МИДе поставить на информационное направление человека, который проходил информационные битвы и знает, что такое медиа война, то можно увеличить объем и качество работы в десять раз за очень короткое время. Для понимания: если вы в медиа войне, то вас могут медийно убить или ранить. Вам будут угрожать лично, а перед этим дружески советовать сбавить обороты в информационной работе, пугать неприятностями на работе, попытаются дискредитировать в стране пребывания, а затем дома в Украине. Это обычный бандитский набор российских спецслужб. Если вы об этом не слышали или на себе не почувствовали, то вы не были в медиа войне с россиянами. Кажется, сейчас появилась возможность попасть в последний вагон поезда информационной войны против России. Медиа поражение представляет огромную угрозу национальным интересам даже является опасностью бытию украинской государственности.