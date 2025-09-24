Украина проинформировала Трампа о новом контрнаступлении, которое требует разведданных США – WSJ

Вооруженные силы Украины планируют начать новое контрнаступление. Но оно требует американской помощи, в частности, разведданных. О намерениях контрнаступления военно-политическое руководство Украины сообщило президенту США Дональду Трампу.

Об этом сообщает The Wall Street Journal. Издание напоминает, как Трамп накануне высоко оценил ВСУ и пренебрежительно высказался о российских оккупантах – и предполагает, что такие оценки американского лидера были обусловлены именно информацией о планах Украины.

Более того, как сообщает издание, информация об украинском контрнаступлении не просто заставила Трампа изменить риторику – она "очаровала" американского президента.

Новый план Украины

В WSJ не сообщают, когда именно президент США узнал о планах Украины. Но известно, что ранее, еще до начала мероприятий ООН в Нью-Йорке (и, соответственно, до встречи Трампа и Зеленского) главе Белого дома о реальной ситуации на поле боя докладывали американские чиновники.

В частности, докладывали о том, что у России на фронте нет значительного прогресса. Это тоже повлияло на Трампа, считают источники WSJ. Именно после докладов подчиненных Трамп получил информацию о контрнаступлении ВСУ.

Контрнаступление нуждается в поддержке США, но только в разведывательной сфере. Это важно, "поскольку Трамп изменил риторику, но не политику", цитирует издание слова официальных лиц администрации американского президента.

Издание также напоминает, что хотя Трамп и разрешает продажу вооружения Украине, ограничения на использование американского дальнобойного оружия вглубь России все еще существует.

Что предшествовало

Трамп провел переговоры с Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Встреча украинского и американского лидеров длилась примерно час. После этого оба положительно оценили ее.

Владимир Зеленский после встречи рассказывал, о чем именно он говорил с американским коллегой. В частности, украинский лидер сообщал, что военные ВСУ в течение месяца смогли деоккупировать 360 квадратных километров территории нашего государства.

В свою очередь Трамп признал, что украинская армия очень успешно останавливает "мощную армию" России.

Как сообщал OBOZ.UA, также после встречи Трамп сделал в сети громкий комментарий, который свидетельствует об изменении его позиции. Он заявил, что Украина способна вернуть все свои территории в первоначальном виде, как это было до войны.

