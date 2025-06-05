"Мишени – мирные города и села": Умеров обратился к союзникам после обстрелов Херсона и Прилук
Страна-террорист не прекращает обстрел Украины и гражданских жителей нашего государства. Основными мишенями для России остаются мирные города и села.
Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров, обращаясь к союзникам после обстрелов Херсона и Прилук. В частности, он призвал партнеров к новым санкциям против РФ и помощи Украине.
"Только что Россия нанесла повторный за последние сутки удар по центру Херсона, уничтожив здание Херсонской облгосадминистрации. Первая атака, в результате которой здание ОГА получило повреждения, состоялась утром", – говорится в сообщении министра.
Умеров добавил, что в целом минувшей ночью Россия атаковала Украину, выпустив 103 дрона-камикадзе и баллистическую ракету по мирным городам и селам.
В частности, в Прилуках Черниговской области шесть "Шахедов" унесли жизни целой семьи: матери, ее дочери и годовалого младенца. Их муж и отец, который работает спасателем, прибыл на вызов и только тогда узнал, что дрон попал в его собственный дом.
Кроме того, в Харькове вражеский дрон попал в жилую многоэтажку. Пострадали по меньшей мере 17 человек, среди них - четверо детей. Атаки также зафиксированы в Донецкой, Одесской, Сумской, Днепропетровской областях.
"Это не единичные случаи – это ежедневный террор. Это не война. Это систематическое уничтожение украинского народа. Геноцид. И каждый раз мы повторяем: недостаточно только слов поддержки", – отметил министр.
Умеров отметил, что для того, чтобы остановить атаки РФ, нужны следующие действия:
– Сильные санкции;
– Реальная международная изоляция агрессора;
– Своевременная военная помощь Украине
"Пока Москва не почувствует реальной цены за убийства гражданских - она будет продолжать. Память о каждом погибшем ребенке должна превратиться в решение, которое спасает жизни других. Соболезнования семьям погибших", – резюмировал свое сообщение Умеров.
Как сообщал OBOZ.UA, 5 июня оккупанты дважды ударили по зданию ОВА в Херсоне, в результате чего оно было разрушено до фундамента. Предварительно, российские военные применили КАБы.
Кроме того, страна-агрессор Россия во время дроновой атаки по Черниговщине в ночь на 5 июня убила пятерых жителей Прилук, в частности семью начальника местной пожарной части - жену, дочь и внука. Из-за взрывов в городе сгорели дома в жилой застройке, пострадали девять жителей.
Также 5 июня, вечером, захватчики атаковали FPV-дронами Купянск Харьковской области. В результате сбросов с российских беспилотников возникли пожары в частном секторе, пострадала пожилая женщина.
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