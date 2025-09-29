Украина получит шведские многоцелевые истребители JAS 39 Gripen – Минобороны

В Министерстве обороны Украины анонсировали передачу Украине шведских многоцелевых истребителей JAS 39 Gripen.

Видео дня

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенант Иван Гаврилюк в интервью BBC. Кроме шведских Gripen, по его словам, также ожидаются дополнительные поставки американских истребителей F-16, а также французских Mirage.

Он отказался детализировать сроки и количество, отметив, что подтверждение станет очевидным, когда "увидите их в воздухе над Украиной, тогда будете понимать".

На уточняющий вопрос журналистов, о каких именно самолетах идет речь, о Gripen, Mirage или F-16, или только какой-то из них, Гаврилюк сказал: "Практически, вы номенклатуру назвали правильно, но детализировать, когда, что, какой, я не буду".

О поставках вооружения через механизм PURL

Начиная с лета, значительная часть вооружений поставляется через механизм PURL (Priority Urgent Requirements List): европейские партнеры покупают оружие у США и передают его Украине. По словам Гаврилюка, ряд стран ЕС и Канада уже согласовали совместные закупки на сумму около $2 млрд, и первые поставки по этому механизму уже прибыли в Украину.

Замминистра признал, что темпы и объемы поставок по сравнению с ранее ритмичной помощью по президентским пакетам (PDA) уменьшились. Нынешняя схема требует больше времени, поскольку включает дополнительные звенья, что замедляет поставки.

"Раньше, по пакетам президентской помощи (PDA), мы получали помощь от США ритмично и в больших объемах. Сегодняшняя система, когда европейские страны закупают для нас оружие у американцев, требует определенного времени. Чем больше звеньев в цепи, тем больше времени теряется", – заявил генерал.

Новость дополняется...