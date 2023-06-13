'Украина получит мощный пакет поддержки': Блинкен открыл занавес саммита НАТО в Вильнюсе

В США считают, что на саммите НАТО, который состоится в Вильнюсе в июля, страны блока окажут Украине очень мощную поддержку. Речь может идти, как о политической, так и о практической помощи.

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Об этом сказал государственный секретарь США Энтони Блинкен на брифинге в Вашингтоне в понедельник, 12 июня. Его слова процитировало украинской агентство "Укринформ".

По его словам, такой пакет помощи станет еще одним очень четким сигналом для российского диктатора Владимира Путина, который начал полномасштабное вторжение в Украину. Страны Североатлантического Альянса еще раз покажут бункерному главе Кремля, что его планам относительно Украины не суждено сбыться, ведь международное единство остается крепким.

"На саммите НАТО, я думаю, стоит ожидать мощный пакет как политической, так и практической поддержки для Украины в будущем", – заявил госсекретарь США.

Блинкен убежден, что Путин задумал переждать, пока западные государства "устанут" от помощи Украине и перестанут оказывать стране военную помощь.

Однако, как подчеркнул американский чиновник, страны, который поддерживают украинский народ, полны решимости.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что Североатлантический альянс на своем саммите в Вильнюсе (Литва) летом 2023 года должен дать Украине "четкий сигнал" касательно членства. Если же этого не будет, представителям нашей страны "нечего делать" на этой встрече.

1 июля в Молдове на встрече Европейского политического сообщества Зеленский заявил, что на саммите НАТО в Вильнюсе "требуется четкое приглашение Украины к членству", а также гарантии безопасности на пути вступления в военный блок.

В то же время, недавно президент признал, что д окончания войны с Россией Украина не станет членом НАТО, хотя это стало бы лучшей гарантией безопасности для нашей страны. Однако Киев разработал предложения по юридическим гарантиям безопасности для нашего государства на пути к НАТО, в настоящее время идет их обсуждение с западными партнерами.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший генсек НАТО Андерс Расмуссен заявил, что группа государств Альянса может захотеть разместить войска на территории Украины. Такое решение они могут принять, если на саммите НАТО в Вильнюсе 11 июля Украина не получит реальных гарантий безопасности.

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