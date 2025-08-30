Украина получила восьмой IRIS-T SLM от Германии: СМИ выяснили детали

Недавно Украина получила от Германии уже восьмую систему противовоздушной обороны IRIS-T. Это произошло две недели назад и еще больше усилило возможности Воздушных сил Украины отражать атаки страны-агрессора РФ.

Об этом пишет Deaidua.org, ссылаясь на осведомленные источники. Персонал, который должен обслуживать систему ПВО, в прошлом месяце прошел нескольконедельное обучение.

"Это означает, что Украина теперь имеет в своем распоряжении восемь огневых систем IRIS-T SLM", – сказано в сообщении.

В издании отметили, что в состав поставленной системы также интегрированы две дополнительные пусковые установки IRIS-T SLS.

Ракеты, используемые с пусковыми установками SLS, имеют меньшую дальность полета и являются более дешевыми в производстве и приобретении, что делает их лучшим вариантом для использования против беспилотников.

Что известно о системах ПВО IRIS-T

Система противовоздушной обороны обычно состоит из трех пусковых установок IRIS-T SLM, радиолокационной станции воздушного наблюдения и захвата целей TRML-4D, тактического оперативного центра, машины для перезарядки, машины для хранения запасных частей и мобильной мастерской.

При оптимальных условиях каждая из этих систем охватывает площадь 40 километров и способна поражать цели на высоте до 20 километров, обеспечивая исключительную эффективность против беспилотников, крылатых ракет, вражеских самолетов и других целей.

Как сообщал OBOZ.UA, месяц назад стало известно, что немецкий производитель изготовил и поставил Украине семь систем противовоздушной обороны IRIS-T. Ожидались поставки еще 11.

В каждую систему входят три пусковые установки SLM, то есть средней дальности, и две пусковые SLS, то есть короткой дальности.

