Украина получила окно возможностей для вступления в ЕС и должна им воспользоваться – Порошенко из Брюсселя. Видео

Петр Порошенко, который в Брюсселе проводит встречи с руководством Европарламента и Еврокомиссии, в комментарии журналистам заявил, что его цель – предвступительные переговоры Украины с Евросоюзом начались еще до конца этого года. Порошенко подчеркнул, что важно сделать все, чтобы начать этот процесс до выборов в Европарламент.

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Об этом Порошенко, в частности, говорил с Еврокомиссаром по вопросам расширения и политики соседства Оливером Варгеи и исполнительным вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Домбровскисом.

"Мы обсудили подготовку начала переговоров по вступлению Украины в ЕС и выполнение 7 критериев, объявленных Президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен и имеющих принципиальное значение. Начиная от независимости антикоррупционных органов и завершая Конституционным Судом и принципами его формирования", - отметил Порошенко.

"Украина взяла на себя обязательства и немедленно должна имплементировать их в свое законодательство. И здесь нам нужна решимость действий, консолидированная работа парламента, правительства и президента, потому что ничего важнее нашей победы и вступления в НАТО, вступление в ЕС нет", – убежден Порошенко.

"Мы обсудили график. Начиная с июня должна быть предварительная оценка результатов работы Украины, но главная оценка должна быть в октябре. А в декабре Европейский Совет должен принять единогласное решение о начале переговоров. И моя цель здесь была, чтобы это произошло в этом году при этом составе Европарламента, при этом составе Еврокомиссии и при этом составе Европейского Совета", – объясняет пятый Президент.

"Хочу поблагодарить еврокомиссаров, Еврокомиссию за сегодняшние встречи. Это был принципиально важный разговор. Говорили они и о парламентском плюрализме, и о свободе слова, и о верховенстве права, и о демократии. Мы говорим на одном языке и имеем одни цели – демократический, свободный, независимая Украина в границах 1991 года", – отмечает Порошенко.

"Работа впереди огромная. Уровень оценки, уровень информированности очень велик. Но я с оптимизмом смотрю на перспективы, потому что это в интересах Украины", – подчеркивает Порошенко.

Проводить реформы во время войны можно и необходимо, убежден пятый Президент. "Хочу отметить, что перечень вопросов для членства в ЕС и перечень вопросов для членства в НАТО очень похожи. И будет безответственно, если из-за каких-то подковерных игр мы потеряем эту возможность. У нас сейчас открытое окно возможностей. Я это почувствовал, находясь в Еврокомиссии в Брюсселе, в Евросовете и в Европарламенте. И мы воспользуемся этим окном возможностей", – отмечает Порошенко.