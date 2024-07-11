Украина подписала договор о безопасности с Румынией: детали

Украина подписала соглашение о безопасности с еще одной страной Североатлантического альянса. В четверг, 11 июля, в Вашингтоне в рамках саммита НАТО президент Владимир Зеленский и лидер Румынии Клаус Йоханнис подписали десятилетнее Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между двумя государствами.

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Об этом сообщила пресс-служба главы государства. Это уже 23-е двустороннее соглашение о безопасности, которое Украина подписала с государствами НАТО.

Согласно документу, Румыния передаст Украине систему Patriot и будет поддерживать нашу страну с той же динамикой, что и в течение 2022–2024 годов, а также будет способствовать максимально быстрому транзиту всей необходимой военной техники по своей территории в нашу страну.

Особенностью этого соглашения являются конкретные пункты сотрудничества по укреплению безопасности в Черноморском регионе. В частности, Румыния будет помогать Украине в разминировании акватории и оказывать поддержку через инструменты ЕС и НАТО.

Бухарест окажет поддержку оборонной промышленности нашей страны. Также Румыния вместе с партнерами будут помогать учебному центру F-16 в подготовке украинских пилотов, способствуя таким образом "коалиции возможностей" военно-воздушных сил.

"Мы зафиксировали конкретные пункты сотрудничества по укреплению безопасности в Черноморском регионе. Украина получит от Румынии систему Patriot и поддержку оборонной промышленности. Румыния вместе с партнерами будет помогать учебному центру F-16 для подготовки украинских пилотов. Спасибо за каждое проявление солидарности с нашей страной и людьми", – сказал президент Владимир Зеленский.

Отдельные блоки подписанного соглашения касаются разведки и контрразведки, кибербезопасности, информационной безопасности, гуманитарного разминирования, санкций, обновления и восстановления Украины.

Кроме того, в соглашении зафиксирован механизм 24-часового экстренного реагирования при повторной российской агрессии против нашей страны или значительной эскалации.

В целом Украина подписала уже 23 двусторонних договора безопасности: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией, Норвегией, Японией, США, Эстонией, Польшей, Люксембургом и Румынией, а также с ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA, Румыния считает, что Украина должна победить в войне с Россией, чтобы Москва не решилась на новую агрессию в будущем. Также наше государство должно стать полноправным членом Европейского Союза.

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