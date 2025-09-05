Украина ожидает первую партию ракет ERAM от США: Aviation Week назвал сроки

28 августа Государственный департамент США объявил об одобрении продажи Украине 3350 крылатых ракет воздушного запуска большой дальности ERAM. Первую небольшую партию наша страна получит уже в октябре 2024 года. А в значительных количествах они начнут поступать только в следующем году.

Об этом пишет Aviationweek. Отмечается, что в этом году Украина получит всего 10 ракет ERAM.

Издание отмечает, что для американского ВПК, привыкшего к длительным циклам разработки и производства оружия, ракеты ERAM представляют собой новую парадигму "быстрых закупок". Ведь первые поставки состоятся лишь через 14 месяцев после публикации Пентагоном тендера на разработку и производство этих боеприпасов в августе прошлого года.

Хотя Украине разрешено купить до 3350 таких ракет, первая произведенная партия будет мизерной: в октябре будет поставлено всего 10 ракет ERAM.

Ситуация должна улучшиться в следующем году. Согласно документам, которые получило издание, до конца октября 2026 года Украина получит партию этих ракет из 840 модулей ERAM, разделенных на две конструкции – отдельно изготовленные компаниями CoAspire и Zone 5 Technologies.

Что предшествовало

Летом 2024 года стало известно, что Военно-воздушные силы США разрабатывают для Украины новую ракету воздушного базирования ERAM (Extended-Range Attack Munition), способную размещаться на авиационной платформе и развивать дозвуковую скорость до 200 м/с, преодолевая расстояние не менее 250 морских миль (463 км).

В запросах, которые ВВС направляли оружейным компаниям, прямо говорилось, что это вооружение будет предназначено для борьбы Украины против России. Тогда отмечалось, что американские военные заинтересованы в создании недорогой ракеты, которая быстро разрабатывается и способна преодолевать расстояние до 450 км.

Что известно о ракете ERAM

Ракета ERAM относится к классу "воздух – поверхность" и способна размещаться на авиационной платформе. Она предназначена для поражения важных целей – как наземных, так и морских.

Эти боеприпасы используются истребителями и F-16, а также могут использоваться и самолетами МиГ-29 и Су-27.

Дальность ракеты ERAM составляет 450 – 460 километров. Скорость – примерно 700 километров в час. Вероятное круговое отклонение – 10 метров.

Ракета оснащается боевой частью весом 500 фунтов (250 кг) с комбинированным проникающим и осколочно-фугасным эффектом.

Самое главное в ней – это навигация. Она более устойчива к средствам радиоэлектронной борьбы и способна эффективно функционировать даже в условиях активного противодействия со стороны вражеских РЭБ.

Как сообщал OBOZ.UA, администрация президента США Дональда Трампа одобрила продажу Украине 3350 авиационных ракет Extended Range Attack Munition (ERAM). Они должны прибыть примерно через шесть недель.

