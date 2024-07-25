Украина отказалась от участия в заседании Совбеза ООН под председательством РФ: Небензя устроил истерику

Украина отказалась от участия в заседании Совбеза ООН под председательством России, которое Москва созвала в четверг, 25 июля, для осуждения военной помощи Киеву. Представительство Украины в ООН осудило намерения Кремля использовать площадку Совбеза для оправдания своей агрессивной войны.

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Об этом идет речь в комментарии Постоянного представительства Украины при ООН. Постпред РФ Василий Небензя устроил истерику на заседании Совбеза из-за отказа Украины.

"Представительство Украины в ООН выражает сожаление по поводу очередной попытки России использовать платформу Совета для отбеливания своей захватнической войны против Украины и отрицания ответственности за военные преступления и преступления против человечности, которые российские войска совершают в Украине", – говорится в сообщении постпредставительства.

Делегация Украины подтвердила "свою принципиальную позицию по нелегитимности занятия Российской Федерацией постоянного места Советского Союза в Совете Безопасности. Таким образом, Россия не имеет права ни с правовой, ни с моральной точки зрения выполнять функции председательствующей в Совете Безопасности".

В связи с этим украинская делегация не считает возможным участвовать в заседаниях Совбеза под председательством России, за исключением случаев, когда необходимо донести до сведения РБ "срочную информацию, как это было после недавнего российского удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве. ".

В комментарии отмечается, что Россия созвала Совбез "в целях пропаганды и манипуляций".

Украинские дипломаты напомнили, что это уже шестнадцатое заседание СБ, начиная с сентября 2022 года, которое Москва созывает "для рассмотрения надуманной проблемы – поставок оружия в Украину".

По словам украинских дипломатов, наиболее абсурдной частью российской пропаганды, которую РФ и ее муртады распространяют на таких заседаниях, является регулярное обвинение жертвы агрессии Украины в использовании им оружия для защиты в соответствии с Уставом ООН.

Такие заседания подрывают доверие к Совету Безопасности, учитывая лживые нарративы, которые там распространяет Россия, отметили в украинском постпредставительстве.

Отказ Украины участвовать в заседании Совбеза под председательством РФ очень не понравился российской стороне. Их постпред Василий Небензя устроил на заседании истерику на этот счет. Он возмутился тем, что когда обратился в другие страны Совбеза с просьбой вызвать представителя Украины на заседание, то получил отказ.

В ответ на это британский дипломат объяснил Небензи, что члены Совбеза не могут принуждать нечленов СБ присутствовать на заседаниях, поскольку они сами должны определять, насколько их участие отвечает их интересам.

Как сообщал OBOZ.UA, российская делегация хотела заблокировать участие Украины в заседании Совбеза ООН, инициированном в связи с массированным ракетным ударом 8 июля. Однако попытка провалилась. Члены Совбеза ООН отреагировали на обстрел "Охматдета", они назвали поведение России военным преступлением и заявили, что Путин "стремится лишь сеять смерть и разрушение".

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