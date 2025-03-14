'Украина нуждается в режиме прекращения политического огня': в 'ЕС' отреагировали на очередную отмену командировки Порошенко

Несмотря на тяжелейшую ситуацию на фронте, напряженные дипломатические переговоры и колоссальную внешнюю угрозу, власти продолжают преследовать пятого президента Петра Порошенко, организуют провокации и фабрикуют уголовные дела. Новым фактом этого стала отмена командировки Петра Порошенко в Брюссель на заседание Политической ассамблеи Европейской народной партии.

Видео дня

Об этом заявили в партии "Европейская Солидарность"

"Сегодня руководство Верховной Рады отменило ранее подписанную командировку Петру Порошенко в Брюссель на заседание Политической ассамблеи Европейской народной партии накануне Саммита ЕС", - говорится в заявлении "Евросолидарности".

Как отмечается, ЕНП имеет самую большую фракцию в Европарламенте, который на днях в специальной резолюции по Украине особо отметил недопустимость препятствования парламентской дипломатии путем незаконного не выпуска народных избранников.

Это четкий сигнал о том, что подобная практика неприемлема для страны, которая является кандидатом в члены Европейского Союза. Надеемся, власти хватит ума не блокировать запланированный визит Порошенко в Вашингтон, куда он приглашен на Саммит глобальных лидеров, в рамках которого запланированы его переговоры с американским руководством с целью укрепления переговорных позиций Украины и украинско-американского стратегического партнерства", – отметили в партии.

Кроме того, в "Евросолидарности" напомнили о "судилище", которое состоялось 13-14 марта с целью заключения под стражу бывшего заместителя службы безопасности пятого президента Украины Вадима Чучковского. Альтернативы, которые ему предлагают, две – залог в 500 млн. гривен, или показы на Порошенко.

Именно Порошенко – главный объект и цель этой провокации. Настоящий шок вызывает то, что в основу обвинения положено постановочное видео российской ФСБ, которое следствие получило чуть менее месяца назад… Медведчука-Казака из-за их адвоката. Это выглядит как тайное сотрудничество Офиса Президента по ФСБ РФ, как наличие подковерных контактов украинской власти с россиянами. Эту провокацию мы рассматриваем не только как дымовую завесу с целью отвлечь внимание общества от сложной ситуации на фронте, но и как часть системного плана власти по зачистке политического поля, устранению конкурентов с прицелом на избирательную кампанию. Она, конечно, должна состояться только после достижения мира и прекращения военного положения - но власть к ней готовится уже сегодня", - заявили в Европейской Солидарности".

В партии подчеркнули, что сложность ситуации, в которой находится Украина, нуждается в единстве всех политических патриотических сил и режима прекращения политического огня – прежде всего внутри Украины.

"Однако власть делает все с точностью до наоборот. За шесть лет президентства Зеленского против Порошенко сфальсифицировано более сотни дел, не имеющих судебной перспективы даже в их ручных судах. Часть этих дел возбуждена по клевете государственных предателей и российских агентов, портных, коростелей, шуфричей, кузьминых. За время "единства" власть не закрыла почти ни одного дела. Только за последние месяцы в ее наработке политических репрессий – попытка лишить Порошенко слова в парламенте, антиконституционные санкции, которые среди прочего означают запрет на участие в выборах, десятки повесток, -Милойниках, которые цензурируются Банковой. Эта власть начинала с преследования Порошенко, и заканчивает тем же. Этот "сериал" надоел и только разочаровывает и украинцев, и наших партнеров.