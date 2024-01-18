Путин разразился очередной порцией комментариев по поводу войны. Из этого потока сознания стоит выделить утверждение, что Россия не откажется от завоеваний последних лет. Очевидно, что речь идет о преступной оккупации территорий Украины.

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Но отдельного внимания заслуживает тезис хозяина Кремля о том, что Украина должна быть нейтральным государством. Путин, как и в своих "военных речах" в феврале 2022 года, апеллирует к Декларации о государственном суверенитете Украины.

В этом документе действительно содержится упоминание о намерении стать в будущем постоянно нейтральным государством. Но эта декларация отнюдь не является фундаментом украинской государственности. Более того, она не имеет юридической силы.

Декларация была принята Верховным советом УССР еще в 1990 году, до распада СССР. Это был исключительно формальный документ. Юридическую силу имеет лишь Акт о провозглашении независимости Украины от 24 августа 1991 года, принятый после путча в Москве. Акт ссылается на Декларацию, но ее текст в него не включен.

Именно с Акта о независимости начинается отсчет юридической истории украинского государства. С него же начинаются и международные обязательства Украины. Никаких упоминаний о нейтральном статусе в Акте, как и во всех последующих юридически состоятельных документах Украины, нет.

Более того. Исключительно в той самой ни к чему не обязывающей Декларации зафиксированы "три безъядерных принципа" - не принимать, не производить и не приобретать ядерное оружие.

Фактически сейчас Украину в этом вопросе связывает лишь участие в Договоре о нераспространении. Который был ратифицирован Киевом на основании пакетных договоренностей 1994 года, частью которых были гарантии безопасности в виде Будапештского меморандума - растоптанные Россией еще в 2014 году, не говоря уже о 2022.

Формальные декларации, принятые в плену иллюзий украинского руководства еще в советский период, можно перечитывать и цитировать сколько угодно. Только Украина никому ничего по ним не должна. Особенно - Путину.