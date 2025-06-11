'Украина не является конечной целью': Курносова назвала цель Путина и объяснила, что его может остановить

Российский диктатор Владимир Путин регулярно оправдывает наступление своей армии в Украине попыткой "освободить регионы" и создать так называемую "буферную зону". Однако захват всей территории Украины всегда было главной целью Кремля.

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При этом рассказы о "четырех российских областях" являются лишь ширмой, за которой Путин безуспешно пытается скрыть истинные намерения РФ. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала российская оппозиционерка Ольга Курносова.

По ее словам, изначально Москва говорила о Крыме и Донбассе, затем начали рассказывать о Херсонской и Запорожской области. Теперь же представители Кремля открыто угрожают оккупировать другие украинские регионы.

"Не знаю, кого могут одурачить все эти "мы включили в конституцию", разве что Трампа. Ведь всегда было ясно, что главная цель Путина – вся Украина, а все остальное было разговорами, не более того. Вся Украина, возможно, не как присоединенные территории, но как страна, которая полностью контролировалась бы Кремлем, то есть с марионеточным правительством. Это всегда было главной целью", – сказала Курносова.

Также она отметила, что в период с 2014 по 2022 год Кремль пытался максимально продавить эту свою идею, а когда это не получилось, Россия решила захватить Украину военным путём. Более того, Курносова уверена, что Путин бредит "восстановлением Советского Союза". Следовательно, РФ представляет угрозу не только Украине, но и другим соседним странам. Российская оппозиционерка уверена, что Путина сейчас можно остановить только силой, ведь другие методы уже не помогут.

"И даже Украина не является конечной целью. Цель Путина, если его не остановить, это попытка на первом этапе максимально восстановить Советский Союз, а затем желательно еще и продвинуться в Восточную Европу. Я не говорю, что эти цели они собираются достигать исключительно военными методами. Они используют свою информационную экспансию и другие", – объяснила Курносова.

Напомним, военно-политическое командование РФ готовит новую волну наступления в Украине. При этом летне-осенняя кампания может стать последней для россиян. На данный момент у врага нет какого-либо продолжительного плана, кроме как попытаться осуществить очередной рывок наступления.

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